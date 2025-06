Em 5 anos, Apple investiu mais de £18 bi no Reino Unido e dobrou equipes de engenharia

A Apple revelou um marco impressionante no Reino Unido: nos últimos 5 anos, seus investimentos no país ultrapassaram £18 bilhões (mais de R$139 bilhões), e o número de engenheiros trabalhando por lá dobrou.

De acordo com a empresa, esse crescimento reflete a importância do mercado britânico para a empresa, que já apoia 550 mil empregos na região, seja diretamente, na cadeia de suprimentos ou na economia de aplicativos do iOS.

As equipes de engenharia da Maçã no Reino Unido, espalhadas por cidades como Londres e Cambridge, estão por trás de projetos tidos como inovadores.

Elas trabalham no desenvolvimento de tecnologias avançadas, como a integração da Siri nos produtos da empresa, o Private Cloud Compute para reforçar a privacidade em IA, além de engenharia de silício.

Outro destaque feito pela empresa é a expansão dos investimentos em produções do Apple TV+, que triplicou nos últimos dois anos, gerando empregos tanto para elenco e equipe técnica quanto para fornecedores de setores como construção e hospitalidade.

Divulgação/Apple

Estamos entusiasmados em expandir nossas equipes da Apple aqui e em continuar apoiando os extraordinários inovadores, criadores e empreendedores que estão ultrapassando os limites da tecnologia de tantas maneiras. —Tim Cook, ceo da Apple.

A companhia disse ainda que, desde o lançamento da App Store, em 2008, os desenvolvedores britânicos já faturaram cerca de £9 bilhões (~R$69 bilhões) vendendo produtos e serviços digitais.

Por fim, a empresa ressaltou investimentos em educação, com iniciativas como a parceria com a The King’s Trust, que capacita jovens em tecnologia e os ajuda a desenvolver habilidades importantes para o mercado de trabalho.