Griply é um app que simplifica o planejamento de metas e hábitos

Se você já sentiu dificuldade em transformar grandes objetivos em ações diárias, o Griply pode ser exatamente o que precisa!

Publicidade

Esse novo aplicativo reúne planejamento de metas, acompanhamento de hábitos e gerenciamento de tarefas em uma única plataforma, tornando todo o processo mais simples e intuitivo.

Com ele, é possível criar planos de ação detalhados para cada meta, dividindo-as em subobjetivos, tarefas e hábitos específicos. O Griply ainda fornece gráficos visuais para acompanhar o progresso e disponibiliza widgets na Tela de Início para acesso rápido às informações mais importantes.

Além disso, há opções para registrar suas reflexões em um diário e avaliar sua satisfação com o andamento das metas, permitindo ajustes quando necessário.

Publicidade

O Griply está disponível gratuitamente na App Store, permitindo que você acompanhe um número limitado de metas e hábitos. Para desbloquear todas as funcionalidades, incluindo rastreamento ilimitado, personalizações e análises avançadas, é necessário assinar a versão Premium por R$20 mensais ou R$205 anuais, com sete dias de testes grátis.

Ele funciona em iPhones e iPads com o iOS/iPadOS 16 ou superior, em Macs com Apple Silicon e no Apple Vision Pro (em modo compatibilidade).

via 9to5Mac