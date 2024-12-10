“iPhone 16” foi o 8º termo mais buscado no Google em 2024

O Google divulgou hoje os rankings detalhados com as principais buscas da plataforma no ano em 2024, tanto no mundo quanto especificamente no Brasil — e em vários outros mercados onde a empresa opera, obviamente.

No cenário global, uma boa notícia para a Apple: “iPhone 16” apareceu em 8º lugar entre os termos mais pesquisados do ano, sendo não apenas o único smartphone como o único bem de consumo a figurar no Top 10.

Quando pulamos para o Brasil, a única menção relacionada à Apple que encontramos foi na categoria “Como Fazer”. A busca “Como fazer figurinha no iPhone?” (provavelmente no WhatsApp) ficou em 3º lugar entre as mais pesquisadas do gênero.

Off-topic, mas ainda falando em Brasil, “Silvio Santos” foi o único termo relacionado ao país a figurar no ranking global (pena que não por um bom motivo), aparecendo em 10º lugar na categoria referente a “Falecimentos”.

Neste ano, o Google destacou não apenas pesquisas textuais tradicionais, mas também apresentou rankings com as principais buscas feitas pelo recurso Circule para Pesquisar, pelo Google Lens e pelo Maps.

Há também uma nova categoria denominada “IA que…”. No Brasil, procuramos por inteligências artificiais que resumem PDFs e vídeos, criam músicas, imagens, vídeos, logos, slides e até “mapa mental”.

Aos curiosos, é possível conferir detalhadamente cada ranking — tanto o global quanto o brasileiro e os dos demais países disponíveis.