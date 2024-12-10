Música Uno, Club e Chill: Apple Music anuncia três novas estações de rádio

O Apple Music anunciou hoje três novas estações de rádio para o seu catálogo: Apple Música Uno, Apple Music Club e Apple Music Chill. A primeira é focada em música latina; já a segunda é para os amantes de dance e música eletrônica; a terceira, por fim, mira quem busca relaxar enquanto curte algo calmo.

Publicidade

O serviço de streaming da Maçã, claro, conta com uma infinidade de estações de rádio, mas boa parte delas nada mais são do que listas de reproduções baseadas em recomendações. Há, no entanto, rádios mais tradicionais, com apresentadores e curadoria humana (Apple Music 1, Apple Music Hits e Apple Music Country, por exemplo), que é o mesmo caso dessas novas estações.

From interviews with the biggest artists on the planet, to shows hosted and shaped by the artists themselves — Apple Music Radio is a vital part of connecting artists to their fans. Explore it now: https://t.co/BwzCQHLKNy pic.twitter.com/6u8YQu2iEz — Apple Music (@AppleMusic) December 10, 2024 De entrevistas com os maiores artistas do planeta a programas apresentados e moldados pelos próprios artistas — o Apple Music Radio é uma parte vital para conectar artistas a seus fãs. Explore agora: http://apple.co/Radio

Segundo a Apple, a superstar Becky G será a apresentadora da estação Apple Música Uno ao lado de Evelyn Sicairos e Lechero, trazendo o que há de melhor e mais recente na cena latina, indo desde reggaetón até o pop. Rauw Alejandro e o Grupo Frontera também terão seus próprios programas na estação.

[…] Quando criança, eu costumava assistir e ouvir programas de música que me inspiravam muito, e sempre fiquei impressionada com os artistas que me antecederam. Agora, anos depois, não acredito que posso ter meu próprio programa e, espero, inspirar outros da mesma forma. Espero que os fãs sintonizem, riam conosco, curtam ótimas músicas, descubram novas faixas que nunca ouviram antes e saiam se sentindo inspirados. —Becky G.

Apresentada por Tim Sweeney e NAINA, a estação Apple Music Club trará mixagens dos principais DJs do mundo, cobrindo não só o som dos grandes festivais, mas também os principais artistas da cena underground. Além disso, os sets também estarão disponíveis a qualquer momento no Apple Music como DJ Mixes.

Publicidade

De acordo com a Apple, teremos logo de cara participações de Honey Dijon, Jamie xx e FKA twigs, com Nia Archives vindo em breve.

Apresentada por Sabi, a estação Apple Music Chill terá também programas de nomes conhecidos do Apple Music, como Brian Eno, Stephan Moccio e Zane Lowe. A ideia dessa rádio, segundo a Apple, é ser um refúgio para ouvintes, que poderão sintonizar para desacelerar e reconectar-se consigo mesmo.

Durante toda a minha vida de ouvinte, fui atraído para o lado mais lento, mais silencioso e mais misterioso do espectro musical. Meu programa de rádio me dá a chance de compartilhar com os outros algumas das coisas que encontrei lá. —brian eno.

A gigante de Cupertino também aproveitou a deixa para repaginar a aba “Rádio” do Apple Music. De acordo com a empresa, agora está mais fácil do que nunca descobrir novas estações e artistas.

Publicidade

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.