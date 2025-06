Nova função do Instagram permite testar Reels com não seguidores

O Instagram lançou hoje um novo recurso chamado Trial Reels (Reels de Teste, em português), que dá aos criadores a chance de testar ideias de vídeos sem que eles sejam exibidos diretamente para seus seguidores.

Publicidade

A novidade, que começou a ser testada no início do ano, permite que esses vídeos experimentais sejam mostrados apenas para não seguidores. Se o criador gostar do resultado, pode optar por compartilhar o conteúdo com sua base de fãs.

Os vídeos marcados como teste não aparecem na grade do perfil nem na aba de Reels, o que ajuda a preservar o estilo tradicional do criador. Para usar o recurso, é só ativar a opção “Trial” antes de publicar o vídeo.

Depois de 24 horas, é possível ver dados como visualizações, curtidas, comentários e compartilhamentos para avaliar o desempenho. A partir daí, o criador decide se arquiva o vídeo ou o publica oficialmente para seus seguidores.

Publicidade

O recurso vem para aliviar uma preocupação comum de quem cria conteúdo: o medo de perder seguidores ao tentar algo diferente. Ele faz parte da estratégia do Instagram de competir com plataformas como o TikTok, por exemplo.

De acordo com a Meta, a função já está sendo liberada globalmente e deverá chegar a todas as contas profissionais elegíveis nas próximas semanas. A novidade promete tornar o Instagram ainda mais interessante para quem vive de criar conteúdo.