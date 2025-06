Parceria entre Box e Adobe traz IA para edição de conteúdo na nuvem

A Box, empresa conhecida como líder em gestão inteligente de conteúdo, anunciou hoje uma parceria com a Adobe que promete revolucionar a forma como empresas criam e gerenciam conteúdos digitais.

A grande novidade é a integração do Adobe Express diretamente na plataforma da Box, que na prática permitirá aos usuários criar e editar conteúdos visuais sem precisar sair do ambiente seguro da ferramenta.

O Adobe Express agora é o editor de imagens padrão para quem usa a Box. Ele traz ferramentas práticas e intuitivas, como edição de imagens, recorte de vídeos e até criação de conteúdos com inteligência artificial (IA) do Adobe Firefly, tudo pensado para aumentar a produtividade e manter a segurança dos arquivos.

Com essa integração, os usuários podem realizar tarefas como recortar e redimensionar imagens, aplicar filtros, remover fundos e até gerar visuais a partir de comandos de texto usando IA.

Para quem trabalha com vídeos, também é possível fazer cortes, converter trechos em GIFs e adicionar legendas. E o melhor: tudo é salvo automaticamente na Box, garantindo que nada se perca e mantendo a organização.

O CEO da Box, Aaron Levie, destacou como a parceria beneficia as empresas:

Estamos empolgados em fazer parceria com o Adobe Express para aprimorar o que oferecemos com as melhores ferramentas criativas do mundo e uma IA comercialmente segura. Como resultado, cada cliente e usuário da Box terá a capacidade de criar, colaborar e gerenciar mídias digitais de forma fácil e segura em uma única plataforma de gestão inteligente de conteúdo.