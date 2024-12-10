Resident Evil 2 é lançado oficialmente para iPhones, iPads e Macs!

Anunciada em junho, a aguardada versão do remake de Resident Evil 2 para iPhones, iPads e Macs foi lançada hoje oficialmente— ampliando a presença da famosa franquia nos dispositivos da Apple.

Publicidade

Em Resident Evil 2, Raccoon City é afundada em um caos após um vírus maligno tomar conta dos moradores no ano de 1998, sendo dominada por zumbis comedores de carne humana que buscam sobreviventes em meio à destruição.

Um surto de adrenalina sem comparação, uma história instigante e horrores inimagináveis o aguardam.

Assim como outros lançamentos da franquia, Resident Evil 2 é um jogo universal para as três plataformas — o que significa que seu progresso e as compras realizadas estarão disponíveis tanto no iOS quanto no iPadOS e no macOS.

No iPhone e no iPad, o jogo requer pelo menos o iOS 17 e o chip A17 Pro — ou qualquer chip da série M, no caso do iPad. Um chip proprietário da Maçã também é o requisito para jogar o título em Macs, que devem contar pelo menos com o macOS Ventura 13.

Publicidade

É possível baixar o título gratuitamente na App Store e desfrutar de uma parte limitada do game base, mas para jogá-lo por completo é necessário adquiri-lo por meio de uma compra interna no app, a qual está saindo por um preço promocional de R$40 (-75%) no Brasil para comemorar o lançamento.

via MacRumors