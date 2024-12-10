Navegue

Tap to Pay é lançado pela Apple nos Emirados Árabes Unidos

Douglas Nascimento
10/12/2024 • 09:17
Tap to Pay no Reino Unido

Seguindo com a expansão acelerada do Tap to Pay pelo mundo, a plataforma de pagamentos por aproximação lançada pela Apple em 2022 chegou hoje aos Emirados Árabes Unidos (EAU).

Com o Tap to Pay, vale recordar, desenvolvedores, redes e plataformas de pagamento podem fazer uso do NFC 1Near field communication, ou comunicação por campo de proximidade. dos iPhones para receber pagamentos de cartões de crédito e carteiras digitais sem contato.

O aparelho basicamente funciona como uma maquininha, bastando ao comprador aproximar seu cartão ou dispositivo na hora do pagamento para que ele seja realizado, sem hardware adicional.

A Apple afirma estar trabalhando de perto com algumas plataformas de pagamento e desenvolvedores — as primeiras a oferecer suporte ao recurso no país são a Adyen, a Magnati e a Network International.

O Tap to Pay no iPhone, vale recordar, funciona com cartões de crédito e débito das grandes bandeiras disponíveis no mercado — como Mastercard, Visa e American Express.

via PCMag.com

Notas de rodapé

  • 1
    Near field communication, ou comunicação por campo de proximidade.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
