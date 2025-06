“All of You”: romance com Brett Goldstein e Imogen Poots chegará ao Apple TV+ em 2025

O Apple TV+ garantiu os direitos de “All of You”, um drama romântico com uma pitada de ficção científica estrelado por Brett Goldstein e Imogen Poots. O lançamento no serviço está previsto para o ano que vem, mas ainda não há uma data exata.

Publicidade

O filme, que foi coescrito por Goldstein e pelo diretor William Bridges, traz uma história que mistura emoções e dilemas: em um mundo onde um teste identifica almas gêmeas, dois melhores amigos passam mais de uma década tentando resistir à atração que sentem, enquanto lidam com casamentos, filhos e tragédias pessoais.

Brett Goldstein and Imogen Poots have chemistry. The science says otherwise.#AllOfYou — A new film coming to Apple TV+ pic.twitter.com/sE01Z35dr0 — Apple Original Films (@AppleFilms) December 11, 2024 Brett Goldstein e Imogen Poots têm química. A ciência diz o contrário.

#AllOfYou — Um novo filme em breve no Apple TV+.

O projeto, que estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto e depois foi exibido no Festival de Cinema de Londres, é uma produção da MRC, da Republic Pictures e da Ryder Picture Company. O elenco também conta com Steven Cree e Zawe Ashton.

Ator vencedor do Emmy e conhecido por “Ted Lasso”, Goldstein também atua como produtor do filme ao lado de Bridges, Aaron Ryder e Andrew Swett. Bridges, que ganhou um Emmy pelo episódio “USS Callister” (de “Black Mirror”, da Netflix), faz sua estreia na direção.

Publicidade

Essa aquisição fortalece a parceria da Apple com Goldstein, que também é cocriador e produtor executivo da aclamada comédia “Falando a Real” (“Shrinking”). A Apple ainda prepara outros lançamentos, como “The Gorge” (estrelado por Miles Teller e Anya Taylor-Joy), além de um aguardado projeto sobre a Fórmula 1 (com Brad Pitt).

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.