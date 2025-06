Apple estaria desenvolvendo chip para servidores de IA com a Broadcom

A Apple está desenvolvendo um chip de inteligência artificial em parceria com a Broadcom, conforme um relatório do The Information. Esse chip, de codinome Baltra, será projetado especificamente para uso em servidores e deverá ser lançado em 2026, marcando uma nova era em processamento de IA.

O chip Baltra representará a primeira incursão da Apple em chips de servidores dedicados a IA. Atualmente, a Apple utiliza seus chips da série M2 em servidores por meio do sistema Private Cloud Compute. A parceria com a Broadcom, especializada em processadores para servidores, visa criar um chip com especificações adequadas para as tarefas de IA mais complexas da Apple Intelligence, superando as limitações dos chips atuais.

O processador será produzido pela Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), utilizando o processo N3P (3 nanômetros). A Broadcom fornecerá “chiplets” específicos, permitindo à Apple manter seu design geral confidencial e reduzir a complexidade da fabricação. Essa arquitetura pode ser dividida em vários chiplets, recombinados em um único processador, garantindo eficiência e desempenho.

O novo chip de IA pode impulsionar o lançamento de uma versão mais conversacional da Siri, como ventilado por Mark Gurman (da Bloomberg). Esta versão ofereceria entrada de consulta conversacional semelhante ao ChatGPT, da OpenAI.

Este desenvolvimento pode significar um grande avanço para a Apple Intelligence, permitindo tarefas de IA mais complexas e rápidas. A melhoria na capacidade de processamento de linguagem natural também poderá possibilitar uma experiência mais intuitiva e eficiente para os usuários.