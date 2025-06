Apple libera iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2 com mais recursos de IA

Após um processo de testes que se iniciou em outubro passado, a Apple liberou hoje o iOS 18.2 (compilação 22C152 ), o iPadOS 18.2 (idem) e o macOS Sequoia 15.2 ( 24C101 ) para todos os usuários de dispositivos compatíveis.

A empresa também disponibilizou o iOS 17.7.3 (compilação 21H312 ), o iPadOS 17.7.3 (idem), o macOS Sonoma 14.7.2 ( 23H311 ) e o macOS Ventura 13.7.2 ( 22H313 ) para os dispositivos que não podem ser atualizados para as versões mais recentes. Além disso, desenvolvedores também já podem instalar o Xcode 16.2 ( 16C5032a ).

Mais uma vez, o destaque das novas versões fica por conta da Apple Intelligence (ainda indisponível no Brasil e em Portugal), que recebeu alguns novos recursos. Naturalmente, os updates também incluem outras novidades e melhorias gerais, como veremos mais abaixo.

Image Playground

O iOS/iPadOS 18.2 apresenta o Image Playground, um aplicativo totalmente novo que permite criar imagens por meio da Apple Intelligence a partir de uma descrição — seja de uma pessoa, uma paisagem, um objeto, etc. O software tem algumas proteções, não sendo capaz de criar imagens de personagens protegidos por direitos autorais ou conteúdo inapropriado, por exemplo.

Divulgação/Apple

As imagens podem ser criadas em um de dois estilos: animação e ilustração. Os conteúdos criados no Image Playground são rotulados como tal para que não sejam confundidos com fotografias ou criações reais.

Além disso, por meio da Image Wand, o app possui integração com aplicativos nativos do iOS/iPadOS, incluindo o Freeform, o Keynote, o Mensagens (Messages), o Notas (Notes) e o Pages, bem como de apps de terceiros.

Genmoji

O iOS 18.2 e o iPadOS 18.2 também trazem a opção de criar emojis exclusivos a partir de comandos de texto. Chamados Genmojis, eles podem ser sincronizados a partir do iCloud, aparecendo no teclado de adesivos do usuário em todos os dispositivos compatíveis.

Para criá-los, basta simplesmente descrever o emoji, seja com base em um objeto ou uma pessoa — e a Apple Intelligence o tornará real. O Genmoji também pode ser criado com imagens de origem do aplicativo Fotos (Photos).

De acordo com a Apple, o Genmoji será levado para o macOS “dentro de alguns meses”.

Visual Intelligence

Além das várias funções do Controle da Câmera (Camera Control), presente nos iPhones 16, ele também passa a funcionar, no iOS 18.2, junto à Apple Intelligence por meio de um novo recurso conhecido como Visual Intelligence.

Com essa função, os usuários podem clicar e segurar o Controle da Câmera enquanto apontam o iPhone 16 para um objeto ou local de interesse — que fornecerá informações úteis sobre o alvo da pesquisa.

Por exemplo, é possível apontar seu iPhone 16 para um restaurante e receber detalhes sobre as avaliações ou horários de funcionamento do local. Da mesma forma, também é possível adicionar um evento ao calendário ou identificar um determinado tipo de animal, entre outras coisas.

ChatGPT

Por fim, mas não menos importante, agora a Siri pode encaminhar perguntas e solicitações para o ChatGPT. O chatbot da OpenAI também fornece um novo recurso de composição de texto, eliminando a necessidade de usar o app dedicado.

Os recursos avançados do ChatGPT, no entanto, têm capacidade limitada. Como parte do iOS 18.2, os usuários podem ver se excederam ou não o limite diário — de modo que solicitações adicionais serão enviadas para a versão básica do ChatGPT por até 24 horas.

A Siri também ganhou a capacidade de buscar informações em tempo real com o ChatGPT Plus, bem como a de ler o que está na tela do seu dispositivo.

Suporte ao português e mais idiomas

Num comunicado para a imprensa publicado hoje, a Apple reiterou o que já havia dito antes: o suporte ao português na Apple Intelligence, junto a alguns outros idiomas — alemão, chinês, coreano, espanhol, francês, inglês (Índia), inglês (Singapura), italiano, japonês e vietnamita —, será liberado no ano que vem.

A Apple promete “um conjunto inicial” desses idiomas (que poderá ou não incluir o português) num update previsto para abril de 2025, possivelmente o iOS 18.4.

De forma imediata, vale notar também que a Apple Intelligence já está disponível na União Europeia quando acessada via Macs compatíveis (e com o idioma inglês selecionado, é claro). O suporte dela em iPhones/iPads só começará a ser liberado na UE a partir de abril do ano que vem.

Outras novidades

Abaixo, destacamos outras mudanças para além dos recursos de inteligência artificial que estão sendo lançadas com o iOS 18.2, o iPadOS 18.2 e o macOS 15.2.

iOS 18.2 e iPadOS 18.2

Com a atualização, a Apple está habilitando o recurso de Aparelho Auditivo (Hearing Aid) para usuários dos AirPods Pro 2 nos Emirados Árabes Unidos. Em relação ao teste auditivo (Hearing Test), o recurso está chegando aos seguintes países: Chipre, Emirados Árabes Unidos, Espanha, França, Itália, Luxemburgo, Reino Unido, República Tcheca e Romênia.

O Controle da Câmera dos iPhones 16 também está ganhando novas melhorias, entre elas a possibilidade de ativar uma opção para bloquear a autoexposição (AE) e o autofoco (SF). Há, ainda, um novo toggle que permite abrir o app de câmera mesmo que a tela esteja desligada.

Ademais, um novo menu dedicado no app Ajustes (Settings) inclui categorias de aplicativos padrões — como email, mensagens, chamadas, filtragem de chamadas, navegador, senhas e códigos, bem como teclados. Já na União Europeia, os usuários podem apagar ainda mais aplicativos nativos — como App Store, Safari, Mensagens (Messages), Câmera (Camera) e Fotos (Photos) —, enquanto que o iPadOS 18.2 agora permite selecionar um navegador padrão entre uma lista de opções ao abrir o Safari pela primeira vez nos países do bloco.



O update ainda conta com as seguintes novidades:

Sempre Mostrar Controle de Volume : nova opção que permite ajustar o volume pela Tela Bloqueada do iPhone uma vez que algo estiver sendo reproduzido.

: nova opção que permite ajustar o volume pela Tela Bloqueada do iPhone uma vez que algo estiver sendo reproduzido. Salvar localização ao reconhecer músicas : o recurso Reconhecimento de Música (do Shazam) agora pode salvar a localização de onde foi utilizado.

: o recurso Reconhecimento de Música (do Shazam) agora pode salvar a localização de onde foi utilizado. Safari : Atividade ao Vivo para downloads de arquivos e novas opções de wallpapers (no iPadOS 18.2), alguns dos quais destacam símbolos da biblioteca SF Symbols em duas opções de cores (bege e cinza), além de imagens topográficas nas cores roxa e verde/azul, bem como paisagens nas cores rosa e azul.

: Atividade ao Vivo para downloads de arquivos e novas opções de wallpapers (no iPadOS 18.2), alguns dos quais destacam símbolos da biblioteca SF Symbols em duas opções de cores (bege e cinza), além de imagens topográficas nas cores roxa e verde/azul, bem como paisagens nas cores rosa e azul. Apple Music e app Apple TV : há um novo recurso de Busca Natural que facilita a pesquisa por conteúdo por ator, década, gênero, humor, etc.

e : há um novo recurso de Busca Natural que facilita a pesquisa por conteúdo por ator, década, gênero, humor, etc. Face ID : ao confiar em um computador a partir de um iPhone, o Face ID agora pode ser usado para autenticação em vez da senha do usuário.

: ao confiar em um computador a partir de um iPhone, o Face ID agora pode ser usado para autenticação em vez da senha do usuário. Espelhamento do iPhone (iPhone Mirroring) : permite espelhar a tela do iPhone mesmo quando um Mac o estiver conectado ao Acesso Pessoal (Personal Hotspot).

: permite espelhar a tela do iPhone mesmo quando um Mac o estiver conectado ao Acesso Pessoal (Personal Hotspot). Compartilhamento de localização de AirTag : possibilita que uma pessoa de confiança ou uma companhia aérea receba um link (URL) para visualizar a localização do AirTag por um tempo limitado.

: possibilita que uma pessoa de confiança ou uma companhia aérea receba um link (URL) para visualizar a localização do AirTag por um tempo limitado. Podcasts : novas opções para categorias de Favoritos e uma página de Busca personalizada.

: novas opções para categorias de Favoritos e uma página de Busca personalizada. Notas : um botão adicional “Criar Imagem” que aparece quando o texto é selecionado.

: um botão adicional “Criar Imagem” que aparece quando o texto é selecionado. Atalhos (Shortcuts) : novas ações para o app Fitness, como Abrir os Ajustes Fitness, Abrir o Histórico de Sessão, etc.

: novas ações para o app Fitness, como Abrir os Ajustes Fitness, Abrir o Histórico de Sessão, etc. Gravação : suporte a gravação em camadas, que pode ser usado para adicionar vocais a uma ideia de música, por exemplo.

: suporte a gravação em camadas, que pode ser usado para adicionar vocais a uma ideia de música, por exemplo. Fotos : quando um vídeo com proporção vertical é exibido, agora não há mais a opção de tocar na tela para que o vídeo seja exibido em tela cheia, com as miniaturas e o controle de reprodução ficando sempre sobre ele.

: quando um vídeo com proporção vertical é exibido, agora não há mais a opção de tocar na tela para que o vídeo seja exibido em tela cheia, com as miniaturas e o controle de reprodução ficando sempre sobre ele. Mail: nas configurações do app, agora há uma opção para permitir mostrar os rótulos de notificação apenas para mensagens classificadas na categoria “Principal”.

Confira as novidades dos dois sistemas nos changelogs oficiais (em português do Brasil, que não contam com as novidades de IA):

Notas de liberação do iOS 18.2 Além de apresentar um novo obturador em duas etapas no Controle da Câmera, melhorias no app Fotos e novas opções para personalizar a Página de Entrada do Safari, esta atualização inclui outras funcionalidades, correções de erros e atualizações de segurança para o iPhone. Controle da Câmera (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max) Com o obturador em duas etapas, você pode ajustar o foco e a exposição ao pressionar levemente o Controle da Câmera. Fotos Melhorias na visualização de vídeos, incluindo a possibilidade de avançar quadro a quadro e um ajuste para desativar a reprodução automática em loop.

Melhorias na navegação pelas Coleções, incluindo a possibilidade de deslizar para a direita para voltar à visualização anterior.

Possibilidade de apagar o histórico dos álbuns Compartilhados Recentemente e Visualizados Recentemente.

Além de aparecer nas Coleções Fixadas, o álbum Favoritos aparece na coleção Mais Itens. Safari Novas imagens de fundo para personalizar a Página de Entrada do Safari.

As funções de Importar e Exportar permitem que você exporte dados de navegação do Safari para outro app e vice‑versa.

Sempre que possível, a Prioridade de HTTPS converte URLs para HTTPS.

A Atividade ao Vivo do Download de Arquivos mostra o progresso dos downloads na Dynamic Island e na Tela de Início. Esta atualização também inclui as seguintes melhorias e correções de erros: Compatível com gravações em camada, o Gravador permite que você adicione voz a uma ideia de música, sem a necessidade de usar fones de ouvido. Depois, é só importar os projetos em duas trilhas diretamente para o Logic Pro (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max).

Com a função Compartilhar Localização de Item do app Buscar, ficou mais fácil encontrar itens perdidos, pois você pode compartilhar com segurança a localização de um AirTag ou acessório da rede Buscar com terceiros de confiança, como companhias aéreas.

Nas Categorias Favoritas do Apple Podcasts, você escolhe suas categorias favoritas e recebe recomendações de programas relevantes para acessar facilmente na Biblioteca.

No Apple Podcasts, a página Busca Personalizada destaca as categorias mais relevantes e as coleções selecionadas especialmente para você.

Compatibilidade com a função Teste de Audição nos AirPods Pro 2 no Chipre, na Tchéquia, na França, na Itália, em Luxemburgo, na Romênia, na Espanha, nos Emirados Árabes Unidos e no Reino Unido.

Compatibilidade com a função Aparelho Auditivo nos AirPods Pro 2 nos Emirados Árabes Unidos.

As cotações de preços pré‑abertura no app Bolsa possibilitam acompanhar os símbolos da NASDAQ e NYSE antes da abertura do mercado.

Corrige um problema em que as fotos recém‑capturadas não apareciam imediatamente na grade Todas as Fotos.

Corrige um problema em que as fotos capturadas em longa exposição no Modo Noite na Câmera pareciam desfocadas (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max) Alguns recursos podem não estar disponíveis em todas as regiões ou dispositivos Apple. Notas de liberação do iPadOS 18.2 Além de apresentar melhorias no app Fotos e novas opções para personalizar a Página de Entrada do Safari, esta atualização inclui outras funcionalidades, correções de erros e atualizações de segurança para o iPad. Fotos Melhorias na visualização de vídeos, incluindo a possibilidade de avançar quadro a quadro e um ajuste para desativar a reprodução automática em loop.

Melhorias na navegação pelas Coleções, incluindo a possibilidade de deslizar para a direita para voltar à visualização anterior.

Possibilidade de apagar o histórico dos álbuns Compartilhados Recentemente e Visualizados Recentemente.

Além de aparecer nas Coleções Fixadas, o álbum Favoritos aparece na coleção Mais Itens. Safari Novas imagens de fundo para personalizar a Página de Entrada do Safari.

As funções de Importar e Exportar permitem que você exporte dados de navegação do Safari para outro app e vice‑versa.

Sempre que possível, a Prioridade de HTTPS converte URLs para HTTPS.

A Atividade ao Vivo do Download de Arquivos mostra o progresso dos downloads na Tela de Início. Esta atualização também inclui as seguintes melhorias: Com a função Compartilhar Localização de Item do app Buscar, ficou mais fácil encontrar itens perdidos, pois você pode compartilhar com segurança a localização de um AirTag ou acessório da rede Buscar com terceiros de confiança, como companhias aéreas.

Nas Categorias Favoritas do Apple Podcasts, você escolhe suas categorias favoritas e recebe recomendações de programas relevantes para acessar facilmente na Biblioteca.

No Apple Podcasts, a página Busca Personalizada destaca as categorias mais relevantes e as coleções selecionadas especialmente para você.

Compatibilidade com a função Teste de Audição nos AirPods Pro 2 no Chipre, na Tchéquia, na França, na Itália, em Luxemburgo, na Romênia, na Espanha, nos Emirados Árabes Unidos e no Reino Unido.

Compatibilidade com a função Aparelho Auditivo nos AirPods Pro 2 nos Emirados Árabes Unidos.

As cotações de preços pré‑abertura no app Ações possibilitam acompanhar os símbolos NASDAQ e NYSE antes da abertura do mercado.

Corrige um problema em que as fotos recém‑capturadas não apareciam imediatamente na grade Todas as Fotos. Alguns recursos podem não estar disponíveis em todas as regiões ou dispositivos Apple.

Abaixo, disponibilizamos também os links diretos para download das novas versões, para quem prefere atualizar os dispositivos dessa forma:

A Apple também já divulgou as correções de segurança do iOS 18.2 e do iPadOS 18.2 nessa página.

macOS Sequoia 15.2

Falando das novidades do macOS — além das acima, já que muitas também estão disponíveis no sistema operacional do Mac —, o Fotos ganhou um álbum chamado Favoritos, que aparece na coleção Utilitários, além das Coleções Fixadas. Além disso, o histórico do álbum Visualizados Recentemente e Compartilhados Recentemente pode ser limpo.

No Safari, há novas imagens de fundo para personalizar sua Página Inicial, além do que a importação e a exportação de histórico, favoritos e senhas foram simplificadas. Por fim, a atualização do HTTPS força o uso do padrão, mais seguro, em todos os sites.

Confira algumas delas:

O app Apple TV ganhou uma nova experiência de trailers e o suporte ao recurso SharePlay para jogos ao vivo.

ganhou uma e o para jogos ao vivo. Agora existem três opções quando o usuário aciona o compartilhamento da tela do computador com a Apple TV (ou televisores/projetores compatíveis) via AirPlay, sendo possível compartilhar a tela por completo, uma janela, um app em específico ou apenas estender a tela — opções que também são exibidas quando o Mac é conectado a uma TV via cabo HDMI.

(ou televisores/projetores compatíveis) via AirPlay, sendo possível compartilhar a tela por completo, uma janela, um app em específico ou apenas estender a tela — opções que também são exibidas quando o Mac é conectado a uma TV via cabo HDMI. É possível adicionar um botão/ícone para o aplicativo Tempo (Weather) na barra de menus.

Confira o changelog completo do sistema logo abaixo:

Notas de liberação do macOS Sequoia 15.2 Além de apresentar melhorias no app Fotos e novas opções para personalizar a Página de Entrada do Safari, esta atualização inclui outras funcionalidades, correções de erros e atualizações de segurança para o Mac. Fotos Além de aparecer nas Coleções Fixadas, o álbum Favoritos aparece na coleção Mais Itens.

Possibilidade de apagar o histórico dos álbuns Compartilhados Recentemente e Visualizados Recentemente. Safari Novas imagens de fundo para personalizar a Página de Entrada do Safari.

A atualização HTTPS tenta usar HTTPS seguro em todos os sites.

Importação e exportação mais simples para o histórico, os favoritos e as senhas. Esta atualização também inclui as seguintes melhorias e correções de erros: Com a função Compartilhar Localização de Item do app Buscar, ficou mais fácil encontrar itens perdidos, pois você pode compartilhar com segurança a localização de um AirTag ou acessório da rede Buscar com terceiros de confiança, como companhias aéreas.

Nas Categorias Favoritas do Apple Podcasts, você escolhe suas categorias favoritas e recebe recomendações de programas relevantes para acessar facilmente na Biblioteca.

No Apple Podcasts, a página Busca Personalizada destaca as categorias mais relevantes e as coleções selecionadas especialmente para você.

Com a pré‑visualização da apresentação, você escolhe de antemão o que vai compartilhar (um app ou toda a tela) ao conectar uma tela externa ou usar o AirPlay.

As cotações de preços pré‑abertura no app Bolsa possibilitam acompanhar os símbolos da NASDAQ e NYSE antes da abertura do mercado.

Na barra de menus do Mac, o app Tempo mostra as condições atuais e permite que você clique para ver rapidamente previsões mais detalhadas. Alguns recursos podem não estar disponíveis em todas as regiões ou dispositivos Apple.

A Apple divulgou as correções de segurança do macOS 15.2 nessa página.

Como sempre, caso mais alguma novidade relevante seja descoberta, atualizaremos este artigo com mais informações!

Bons updates! 📲