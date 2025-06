Apple libera watchOS 11.2, visionOS 2.2, tvOS 18.2 e Software do HomePod 18.2

A Apple liberou hoje para todos os donos de dispositivos compatíveis o watchOS 11.2 (compilação 22S101 ), o visionOS 2.2 ( 22N842 ), o tvOS 18.2 ( 22K155 ) e o Software do HomePod 18.2 (idem), após algumas semanas de testes.

Publicidade

O Apple Watch recebeu melhorias no aplicativo Controle da Câmera (Camera Remote), permitindo pausar e reiniciar gravações de vídeo. Já a Apple TV ganhou suporte a múltiplas proporções de tela, enquanto a Siri agora funciona com linguagem natural no Apple Music no HomePod, cuja segunda geração agora lhe dá a opção de ouvir diálogos mais claramente através da função Aprimorar Diálogo (Enhance Dialogue). O Apple Vision Pro também recebeu novidades, incluindo recursos de visualização espacial no Safari.

Vamos dar uma conferida em tudo isso? 🙂

watchOS 11.2

O watchOS 11.2 traz uma inovação significativa para o aplicativo Controle da Câmera do Apple Watch. Agora, usuários podem pausar e reiniciar gravações de vídeo no iPhone diretamente pelo relógio.

Durante uma gravação de vídeo, um botão de pausa aparece na interface do app. Tocando nele, a gravação é pausada; ao tocar no botão vermelho de gravação, ela é reiniciada. Essa funcionalidade já estava disponível no iOS 18, e agora está sendo expandida para o Apple Watch.

Publicidade

Além disso, o watchOS 11.2 inclui suporte expandido a condições de marés e localizações costeiras no aplicativo Marés (Tides) na China.

Notas de liberação do watchOS 11.2 Esta atualização apresenta melhorias para o Apple Watch, incluindo: O app Controle da Câmera pode pausar a gravação de um vídeo no iPhone.

O app Marés expande a compatibilidade com o mapa de condições de marés e locais costeiros na China.

As correções de segurança incluídas com o update foram divulgadas nessa página (em inglês).

visionOS 2.2

O visionOS 2.2 traz atualizações interessantes para o Apple Vision Pro. O Mac Virtual Display agora suporta telas amplas (21:9) e ultralargas (32:9), equivalente a dois monitores 5K lado a lado, permitindo uma experiência de multitarefa aprimorada.

Além disso, o sistema permite rotear áudio do Mac diretamente para o Apple Vision Pro, ampliando a conectividade. O app TV também recebeu atualizações, incluindo a Multiview, que permite assistir a até cinco jogos da MLS e MLB simultaneamente, e o SharePlay, para compartilhar eventos esportivos ao vivo com amigos.

Publicidade

O Safari do visionOS foi atualizado para permitir visualização de fotos e vídeos espaciais incorporados em páginas da web com um simples toque.

Notas de liberação do visionOS 2.2 Mac Virtual Display Use aplicativos e jogos Mac com uma nova proporção de tela: wide (21:9) e ultrawide (32:9) — o equivalente a dois monitores 5K lado a lado

Roteie o áudio do seu Mac para o Apple Vision Pro Apple TV Assista a até cinco jogos da MLS e da MLB de uma vez com a Visualização Múltipla

Assista a eventos esportivos ao vivo com o SharePlay Safari Toque para visualizar fotos e vídeos espaciais incorporados em páginas da web

A Apple detalhou nessa página (em inglês) todas as correções de segurança da atualização.

tvOS 18.2

O tvOS 18.2 introduz suporte a diversas proporções de tela, ampliando a compatibilidade da Apple TV com diferentes displays. Além da proporção 21:9, o update inclui opções como 16:9, 2,37:1, 2,39:1, 2,40:1, DCI 4K e 32:9.

Essa atualização beneficia usuários que conectam sua Apple TV a projetores ou telas não convencionais, permitindo escolher a proporção ideal. O novo menu de seleção de proporção está disponível em “Áudio e Vídeo”, nos ajustes do tvOS 18.2.

Notas de liberação do tvOS 18.2 Esta atualização apresenta o Snoopy como um novo protetor de tela, traz suporte a ultra-widescreen para reproduzir filmes e programas, adiciona suporte ao HomePod para melhorias recentes do Aprimorar Diálogo e inclui melhorias de desempenho e estabilidade. Protetores de tela Snoopy e Woodstock tomam conta da tela com animações encantadoras que se adaptam ao dia, ao clima e aos feriados — disponível na Apple TV 4K (2ª geração e posterior) Aprimorar Diálogo Suporte ao HomePod (2ª geração) para ouvir a fala com mais clareza usando processamento de áudio em tempo real e aprendizado de máquina — disponível na Apple TV 4K (2ª geração e posterior) Reprodução cinematográfica em projetores e monitores compatíveis O suporte para 21:9 e outras proporções cinematográficas aprimora a experiência de home theater ao assistir filmes e programas

Visualização em ultra-widescreen para chamadas FaceTime — disponível na Apple TV 4K (3ª geração) com conteúdo compatível em aplicativos suportados

Aqui estão as correções de segurança do tvOS 18.2.

A versão 18 do sistema operacional já trouxe recursos como o InSight, que mostra informações em tempo real sobre o conteúdo em exibição, e legendas automáticas ao ativar o mudo pelo controle remoto. A Apple também prometeu protetores de tela com cenas do Apple TV+, embora essa funcionalidade ainda não esteja disponível.

HomePod 18.2

O HomePod recebeu uma atualização significativa com a versão 18.2, trazendo correções de bugs e melhorias de estabilidade. A Siri agora está integrada à busca em linguagem natural do Apple Music, permitindo que usuários descrevam o que desejam ouvir utilizando combinações de categorias como gênero musical, humor, década ou atividade.

Além disso, a função Aprimorar Diálogo utiliza processamento de áudio em tempo real e aprendizado de máquina para realçar a fala sobre sons de fundo, melhorando a clareza do áudio no HomePod de segunda geração quando emparelhado a uma Apple TV 4K.

Notas de liberação do Software do HomePod 18.2 A versão do software 18.2 inclui correções de erros e melhorias de estabilidade. Quando o HomePod (2ª geração) está emparelhado com a Apple TV 4K, a opção Aprimorar Diálogo deixa a fala mais nítida com relação aos sons de fundo, graças ao processamento de áudio em tempo real e ao aprendizado de máquina.

Gostaram das novidades? Boas atualizações! 😉