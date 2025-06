Apple teria cancelado desenvolvimento do chip “M4 Extreme”

O The Information comunicou hoje que a Apple teria cancelado o desenvolvimento do chip de altíssimo desempenho “M4 Extreme” — repetindo a história de outras investidas da companhia.

Segundo a matéria, o “M4 Extreme” seria construído a partir da junção de quatro chips menores (talvez o próprio M4 ou o M4 Pro/Max); contudo, tal projeto teria sido deixado de lado por conta da criação de um suposto chip — em parceria com a Broadcom — focado em inteligência artificial, para ser usado em servidores.

Nesse sentido, conforme observado pelo MacRumors, se o “M4 Extreme” fosse composto por quatro chips M4 Max, ele teria especificações como uma CPU de até 64 núcleos e uma GPU de até 160 núcleos.

Assim como as versões que nunca viram a luz do dia, a Apple provavelmente gostaria de introduzir um chip assim como o “M4 Extreme” no Mac Pro, oferecendo um desempenho ainda melhor que o chip “M4 Ultra” — que deverá ser lançado nos novos modelos Mac Studio e Mac Pro, no ano que vem.

Levando em conta que a empresa segue trabalhando em um chip “Extreme” desde o início da transição para o Apple Silicon, pode ser que ainda vejamos tal processador em algum momento — agora, porém, ainda mais no futuro.