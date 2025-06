Capas da Beats com MagSafe para os iPhones 16 ganham duas novas cores

A Beats expandiu sua linha de capas para os iPhones 16 com duas novas cores ditas como edições especiais: Sunrise Pink e Twilight Blue. Essas adições se juntam às opções já existentes, oferecendo agora uma variedade de oito cores para escolha.

Publicidade

As capas apresentam o seu convencional design de ponta, com painel traseiro rígido de policarbonato e painéis laterais flexíveis. Todas as opções são feitas de materiais reciclados, demonstrando o compromisso da empresa com a sustentabilidade.

Olhares mais atentos vão perceber que elas contam com o logo da Beats no parte traseira, em vez das guias de alinhamento do MagSafe. Nas outras cores do acessório, a posição desses elementos é invertida, com o logo na parte de dentro (onde também é possível notar um acabamento aveludado) e os guias na parte de fora.

As cores disponíveis incluem, além das duas novas, Midnight Black, Summit Stone, Riptide Blue e Sunset Purple. Cada capa é vendida por US$50 na Apple Store Online americana, para todos os modelos do iPhone 16; elas também estão à venda no Brasil por R$570, mas apenas nas cores tradicionais.

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors