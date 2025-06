Comercial da Apple destaca as infinitas possibilidades do recurso Genmoji

Após disponibilizar, hoje, o iOS/iPadOS 18.2 e o macOS Sequoia 15.2 com as mais novas funções da Apple Intelligence (nas regiões onde ela está disponível, é claro), a Maçã liberou um novo comercial destacando justamente uma das funcionalidades dessa leva: o Genmoji.

Os ‌Genmoji‌s podem ser criados em aplicativos como Mensagens (Messages) ou Notas (Notes) a partir de descrições e compartilhadas com seus contatos. Você pode fazer Genmojis que se pareçam com seus amigos e familiares, bem como usá-los em diferentes aplicativos.

No novo comercial, a Apple destaca justamente a multiplicidade de opções que podem ser criadas com o recurso — mostrando que o limite é a sua imaginação.

Agora você pode criar Genmojis exclusivos, diretamente no Messages. Basta descrever o Genmoji que você quer criar e adicioná-lo à sua conversa.

Aos interessados, o comercial apresenta uma música chamada “Anything You Like”, do The Dare, criada exclusivamente para o comercial.

Vale lembrar que a Apple Intelligence será disponibilizada em português em algum momento no ano que vem, como já confirmado pela companhia. A tecnologia é compatível com os iPhones 15 Pro/15 Pro Max e com todos os modelos da linha iPhone 16 — além de iPads (equipados com o chip da série M ou A17 Pro) e Macs (a partir do chip M1).

