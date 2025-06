Como receber notificações de novas publicações em contas do TikTok [iPhone e iPad]

O TikTok permite que você curta vídeos publicados por milhares de pessoas, sobre os mais diversos assuntos.

Caso você siga um perfil que curta bastante, é possível receber notificações sempre que uma nova publicação e/ou um novo vídeo ao vivo for feito por essa conta. Veja, a seguir, como fazer isso no aplicativo para iPhones e iPads! 🙂

Com o app aberto, vá até o perfil do qual deseja receber as notificações.

Em seguida, selecione o ícone de um sininho (no canto superior direito) e escolha, na seção “publicações”, se deseja receber um alerta de todas as publicações, apenas as personalizadas ou nenhuma.

Abaixo, em “Vídeos LIVE”, faça a mesma escolha.