Em nova expansão, Apple leva recurso Tap to Pay ao Chile

Mais um dia, mais uma expansão do Tap to Pay! Desta vez, o recurso da Apple que permite receber pagamentos por aproximação usando iPhones chegou ao Chile, nossos vizinhos latino-americanos.

Com o Tap to Pay, cabe sempre destacar, desenvolvedores, redes e plataformas de pagamento podem fazer uso do NFC dos iPhones para receber pagamentos de cartões de crédito/débito e carteiras digitais sem contato.

O aparelho basicamente funciona como uma maquininha, bastando ao comprador aproximar seu cartão ou dispositivo (como smartphone ou smartwatch) para realizar o pagamento, sem nenhum hardware adicional.

Ao receber pagamentos em um iPhone, você pode fazer negócios em muitos outros lugares. Você poderá alcançar novos clientes, vender em qualquer lugar e explorar novas opções, como abrir lojas temporárias ou cobrar diretamente nas filas para economizar tempo.

No Chile, o recurso está funcionando inicialmente em parceria com a SumUp — o que significa que clientes agora podem abrir mão da maquininha da empresa e usar os recursos de cobrança diretamente no iPhone.

O Tap to Pay no iPhone, por sua vez, pode ser usado por clientes com cartões de crédito e débito das principais bandeiras disponíveis no mercado — como Mastercard, Visa e American Express.

