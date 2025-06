Kit Harington se junta a Mark Wahlberg na sequência de “The Family Plan”, do Apple TV+

O ator indicado ao Emmy Kit Harington, conhecido mundialmente por seu papel em “Game of Thrones”, vai estrelar a sequência de “Plano em Família” (“The Family Plan”), sucesso de comédia e ação do Apple TV+.

Publicidade

Dirigido por Simon Cellan Jones e produzido pela Skydance Media, o filme também conta com elenco original da produção, como Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, Zoe Colletti e Van Crosby.

O primeiro filme, lançado no ano passado, foi o mais assistido no Apple TV+. Agora, a sequência promete ainda mais ação, com uma história que se passa durante o Natal, na Europa, onde as férias perfeitas dos Morgans são interrompidas por problemas do passado de Dan. Os detalhes sobre o papel de Harington estão sendo mantidos em segredo, por enquanto.

Wahlberg também assina a produção ao lado de Stephen Levinson, David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger e John G. Scotti, enquanto Jones também assume o cargo de produtor executivo.

Publicidade

A sequência de “Plano em Família” integra o catálogo de futuros lançamentos da Apple com a Skydance Media, que inclui títulos como “The Gorge”, “Fountain of Youth” (anunciado no início deste ano), “Mayday”, “Way of the Warrior Kid” e “Matchbox”.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Deadline