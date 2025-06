macOS Sequoia 15.2 “dedura” MacBooks Air com chip M4

Conforme notado pelo MacRumors, a Apple acidentalmente divulgou detalhes sobre seus próximos modelos de MacBooks Air com a atualização do macOS Sequoia 15.2. Foram identificadas, em códigos internos do sistema, duas máquinas ainda não lançadas: o Mac16,12 e o Mac16,13 — códigos que aparentemente correspondem às futuras versões dos laptops.

Os arquivos do update fazem referência, especificamente, ao “MacBook Air (13 polegadas, M4, 2025)” e ao “MacBook Air (15 polegadas, M4, 2025)”, confirmando que a Apple está desenvolvendo novos modelos equipados com o chip M4.

O usuário do X (ex-Twitter) Aaron [@aaronp613] também compartilhou os códigos dos modelos dessas máquinas — respectivamente, A3240 e A3241 .

A3240 – MacBook Air‌ (13-inch, M4, 2025)

A3241 – MacBook Air‌ (15-inch, M4, 2025) https://t.co/aploYzVJH8 — Aaron (@aaronp613) December 11, 2024

Como já ventilado, a Apple planeja integrar os chips M4 em toda a sua linha de Macs. A previsão é que os MacBooks Air recebam uma atualização com o chip M4 no primeiro semestre de 2025.

No entanto, não são esperadas mudanças de design significativas para os próximos MacBooks Air, de modo que os novos modelos focarão nos componentes internos, bem como em melhorias de desempenho e eficiência energética.

