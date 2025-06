“Maybe This Christmas”, de Michael Bublé e Carly Pearce, foi gravada em um iPhone 16 Pro no Gravador do iOS 18.2

Recentemente, os cantores Michael Bublé e Carly Pearce, junto ao produtor Greg Wells, lançaram a nova música de Natal “Maybe This Christmas”. O mais surpreendente é que, conforme anunciado hoje pela Apple, a faixa foi gravada inteiramente usando um iPhone 16 Pro.

A faixa usou o recurso Gravações em Camadas (Layered Recordings), recém-lançado no app Gravador (Voice Memos) com o iOS 18.2. A novidade permite sobrepor vocais a gravações instrumentais diretamente no celular, sem precisar de estúdios ou equipamentos complicados.

Usando os microfones do iPhone 16 Pro — que, segundo a Maçã, têm qualidade de estúdio — e o chip A18 Pro, o app consegue isolar a voz e criar trilhas separadas, prontas para serem refinadas em ferramentas como o Logic Pro, por exemplo.

Em um vídeo de bastidores, divulgado hoje, Bublé contou como a simplicidade do recurso fez toda a diferença:

Acho que as pessoas não têm ideia do papel fundamental que o Gravador do iPhone desempenha no processo criativo dos músicos. Agora, com as Gravações em Camadas, se um artista tem um momento de inspiração, estar livre das limitações de um estúdio tradicional se torna uma vantagem, e não uma barreira. É tão típico da Apple criar algo que não sabíamos que precisávamos — e do qual agora não conseguimos mais viver sem.

A música já está disponível no Apple Music em Áudio Espacial (Spatial Audio). O recurso Gravações em Camadas, vale notar, é exclusivo para os iPhones 16 Pro e 16 Pro Max rodando o iOS 18.2 ou superior. Para quem quiser dar um toque final mais profissional, as gravações funcionam com o Logic Pro no Mac e no iPad.

