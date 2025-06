Microsoft facilita o compartilhamento de arquivos entre iOS e Windows

A Microsoft anunciou hoje que o app Phone Link agora permite compartilhar arquivos entre iPhones e PCs com Windows, recurso antes nativamente limitado ao AirDrop (entre dispositivos da Apple, é claro). A novidade está em teste e disponível para usuários do programa Windows Insider.

Publicidade

Com a atualização, usuários podem transferir arquivos entre os dispositivos facilmente. No Windows, o iPhone aparecerá como uma opção de compartilhamento, enquanto no iPhone o app Ligar ao Windows funciona como uma extensão para enviar arquivos.

Para usar, é preciso atender a alguns requisitos:

iPhone com o iOS 16 ou superior;

Versão 1.24112.73 ou superior do app Ligar ao Windows;

Phone Link atualizado para a versão 1.24112.89.0 ou superior no PC.

Quem estiver configurando o Phone Link pela primeira vez verá um passo a passo para ativar o compartilhamento. Se o iPhone já estiver emparelhado com o PC, basta acessar o link fornecido pela Microsoft para completar a configuração.

Publicidade

Eis um passo a passo rápido do compartilhamento:

Do PC para o iPhone : clique com o botão direito no arquivo, selecione “Compartilhar” e escolha o iPhone.

: clique com o botão direito no arquivo, selecione “Compartilhar” e escolha o iPhone. Do iPhone para o PC: escolha o arquivo, toque no botão de compartilhar, selecione Ligar ao Windows e, em seguida, escolha o PC.

Vale lembrar que o recurso funciona apenas com arquivos salvos localmente no PC e exige Bluetooth Low Energy (BLE) para conectar os dispositivos.

O recurso expande funções já oferecidas pelo app Phone Link, como enviar mensagens, fazer chamadas e ver notificações do iPhone no PC. Como dito, o recurso está restrito a quem participa do programa Windows Insider, mas há previsão de chegar a todos os usuários das versões 10 e 11 do Windows futuramente.

Publicidade

Essa atualização é mais um esforço da Microsoft para aproximar o Windows dos dispositivos da Apple, tornando o uso conjunto mais simples. O app Ligar ao Windows está disponível gratuitamente na App Store, e mais informações podem ser encontradas no site oficial da Microsoft.

via Thurrott