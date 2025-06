Microsoft Teams agora suporta câmeras externas no iPad

A Microsoft anunciou ontem que o Teams, seu aplicativo de chat e videoconferências focado no mercado corporativo, agora suporta câmeras externas no iPad, dando aos usuários a chance de melhorar a qualidade de suas participações em reuniões.

Usar câmeras externas no Teams é bastante simples: basta conectar um dispositivo USB-C compatível com o seu iPad que o app fará a troca automaticamente. Segundo a gigante de Redmond, a novidade funciona com a maioria das câmeras disponíveis no mercado com esse tipo de conexão.

Entre as vantagens de se usar uma câmera externa, está a possibilidade alcançar resoluções maiores, tirar proveito do seu alcance dinâmico e fazer um ajuste fino do ângulo da imagem. Um ponto negativo, porém, é que você perde o acesso a recursos nativos como o Palco Central (Center Stage), que “segue” o usuário para mantê-lo sempre enquadrado.

Outra coisa chata é que atualmente não existe uma forma rápida (seja pelo Teams ou pelo próprio iPadOS) de alterar entre a câmera externa e a câmera frontal do iPad. Para isso, é necessário conectar ou desconectar a câmera externa sempre que você desejar alternar entre duas lentes.

Essa novidade já está disponível no app do Microsoft Teams para iPad e requer o iPadOS 17 ou superior, uma vez que foi essa versão do sistema operacional que introduziu a possibilidade conectar câmeras externas.

via MacRumors