My Classic-Retro Console coloca a interface clássica do iPod no iPhone

Falamos em 2019 de alguns apps que se propuseram a trazer a experiência da antiga interface do iPod (com direito à sua famosa Click Wheel) para o iPhone. Infelizmente, no entanto, elas não duraram muito tempo, já que a Apple tratou de remover os softwares da sua loja por questões envolvendo direitos autorais.

Cá estamos nós em 2024 e há um novo software na App Store que permite algo parecido — embora, oficialmente, seu propósito seja outro. Trata-se do My Classic-Retro Console, o qual nada mais é do que um app que promete trazer a aparência e a experiência de navegação do Game Boy para o iPhone.

O pulo do gato é uma opção presente nas configurações do app (denominada “My Classic”), a qual nada mais é do que um tema semelhante ao do iPod clássico. Com essa interface selecionada, é possível usá-la para acessar sua biblioteca de músicas e até mesmo utilizar a Click Wheel virtual para navegação.

O app, que conta com um minigame incluso e oferece opções para acessar também a câmera e os podcasts, permite personalizar aparência do iPod com as cores de sua preferência — é possível deixá-lo até mesmo com as cores da edição especial do reprodutor com o U2 (todo preto, com a Click Wheel vermelha).

O app custa apenas R$15 (embora você possa pagar mais por meio de uma compra interna, caso queira apoiar o desenvolvedor), mas é importante pontuar que ele poderá ser removido da App Store a qualquer momento caso a Apple siga a tendência anterior de remover apps que simulem a interface do iPod.

De qualquer forma, após adquirir o app, muito provavelmente ele continuará disponível para download na sua biblioteca da App Store mesmo que seja removido — como costuma acontecer com outros aplicativos que são retirados da loja da Maçã, seja lá qual for o motivo.

