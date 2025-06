Oferta do gerenciador de senhas NordPass dá até 56% de desconto e 3 meses grátis!

Quer adotar um gerenciador de senhas completo e poderoso, mas ao mesmo tempo economizar bastante no valor da assinatura? Então você está com sorte, pois o NordPass está oferecendo até 56% de desconto em sua oferta especial de Natal para este fim de ano.

Desenvolvido pela Nord Security (a mesma empresa responsável pela NordVPN, que também está oferecendo descontos nesse período de festas), o NordPass possui recursos como criptografia avançada, gerador de senhas fortes, suporte a biometria e a autenticação multifatorial.

Falando em recursos mais avançados (estes só disponíveis em planos pagos), o serviço conta com monitoramento de vazamentos de dados, dicas de segurança para senhas, mecanismos para mascarar emails e oferece a possibilidade de armazenar até 3GB de arquivos de forma segura.

Adquira o NordPass com descontos imperdíveis!

Até o dia 7 de janeiro, ao adquirir dois anos do Plano Premium, que pode ser usado por um único usuário, você pagará apenas R$105 (era R$240), o equivalente a apenas R$4 por mês — e mais 3 meses extras do serviço sem custo adicional.

Também há um desconto generoso no Plano Família, que permite compartilhar a assinatura com até 5 usuários. O valor do plano cai de R$430 para R$214 — uma economia de 50%, com a assinatura, equivalendo a R$9 (ou R$1,50 por pessoa) por mês nos dois primeiros anos.

Foi liberado ainda um desconto de 33% para quem adquirir os dois planos no período de um ano. Enquanto o Premium cai de R$134 para R$89 (equivalente a R$6/mês e com 3 meses extras), o Família passa de R$143 para R$215 (o equivalente a R$12/mês).

Ficou interessado? Então corra e garanta já a sua assinatura, pois a oferta é por tempo limitado!

