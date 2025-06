Pesquisa: Apple TV+ cresce no Brasil, mas catálogo estimula cancelamentos

Uma nova pesquisa [PDF] da empresa Hibou indica que o número de pessoas que já assinaram o Apple TV+ vem crescendo de forma até considerável no Brasil — embora a plataforma da Maçã continue na lanterna quanto à preferência do público nacional quando o assunto são serviços de streaming de vídeo.

Segundo os dados da pesquisa, que foi realizada neste mês de dezembro com brasileiros maiores de 18 anos, o Apple TV+ já foi assinado por 8% entre os 78% dos entrevistados que já assinaram algum serviço. Essa porcentagem era de 4% em 2022 e de 5% em 2023, o que indica um crescimento maior em 2024.

Na liderança isolada desse ranking está a Netflix (assinada por 91%), que também continua sendo o serviço favorito dos brasileiros — embora tenha caído de 66% para 61% em um ano. Nessa categoria, o Apple TV+ foi para 1% — um crescimento quase nulo, considerando a margem de erro de 2,1% da pesquisa.

Se o número de pessoas que já assinaram o Apple TV+ aumentou, subiu também a porcentagem das que já cancelaram o serviço. Eram 2% em 2022, 3% em 2023 e, em 2024, são 7%. Ao todo, 65% das pessoas que já assinaram serviços de streaming chegaram a cancelar algum deles, segundo a pesquisa.

Embora seja um dos serviços menos caros, 42% dos que já cancelaram o Apple TV+ atribuíram a decisão ao custo-benefício baixo ou ao preço que não valeu a pena. Isso pode ser explicado também pela falta de mais lançamentos (21%) e pelo catálogo pequeno ou com títulos que não agradaram os usuários (19%).

A pesquisa ainda buscou saber a opinião dos brasileiros sobre plataformas que oferecem canais premium por meio de cobranças adicionais — como é o caso do app Apple TV (que hospeda o Apple TV+) — sendo que 72% são contra a prática, a qual é apoiada ou indiferente para 14% dos entrevistados.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

via TudoCelular.com