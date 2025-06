WhatsApp testa novo atalho para a galeria e botão de resposta rápida para mensagens de voz no iOS

O WhatsApp está testando uma mudança no atalho da câmera presente na barra de digitação das conversas no iOS. Como visto pelo WABetaInfo na versão beta 24.25.10.72 do app no TestFlight, o tradicional botão foi substituído por um novo que leva o usuário, primariamente, à galeria de imagens do aparelho.

Com um ícone diferenciado (uma câmera sobre um retângulo, que aparentemente representa a galeria), o novo atalho abre uma sheet com um botão para a câmera fixo como a primeira opção, bem como exibe as fotos mais recentes (com direito a uma aba para selecionar as imagens a partir de álbuns na parte superior).

Isso significa que você terá que dar um toque a mais caso queira capturar uma foto ou um vídeo diretamente pelo app. É um comportamento oposto ao que temos atualmente, já que o atalho primeiro abre a interface da câmera, a qual conta com um botão para acesso à galeria e também exibe as últimas imagens na parte inferior.

Resta saber se a novidade agradará à maioria dos usuários. Enquanto quem costuma selecionar fotos e vídeos da galeria para enviar nas conversas certamente deverá ficar satisfeito com a mudança, quem frequentemente faz uso da câmera pelo aplicativo poderá demorar um pouco para se adaptar à alteração.

Uma maneira mais rápida para responder mensagens de voz

Ainda falando em atalhos, o WABetaInfo descobriu na versão beta 24.25.10.74 do app que o mensageiro está implementando um botão o qual permitirá responder uma mensagem de voz com outro áudio apenas com um único toque.

Atualmente, caso alguém queira responder a uma mensagem de voz com um outro áudio, é necessário deslizar a mensagem para a direita (ou selecionar a opção “Responder” no menu contextual) e depois tocar no botão do microfone para começar a gravar.

Com o novo atalho (que só aparece após uma mensagem de áudio ser ouvida, para não poluir a interface do app), esses passos todos estarão condensados em uma etapa única, de modo que a resposta gravada já estará automaticamente anexada ao áudio original.