Apple TV+ adquire direitos da série espanhola “Love You to Death”; produção estreará em 5/2

O Apple TV+ anunciou há pouco que adquiriu os direitos da série espanhola de comédia “Love You to Death” (“A muerte”, no título original), produzida pela Atresmedia TV.

Marcada para estrear em 5 de fevereiro (uma quarta-feira) já com os seus dois primeiros episódios (de um total de sete), a série é criada e dirigida pelo indicado ao Goya Award Dani de la Orden e estrelada por Verónica Echegui e Joan Amargós.

“Love You to Death” conta a história de Raúl (Amargós), um rapaz cauteloso que se reconecta com Marta (Echegui), uma amiga de infância com um espírito livre e que ficou grávida recentemente — isso logo após ser diagnosticado com um câncer no coração.

Eles retomam uma amizade que começou na infância e, em um relacionamento unido pelo destino, começam a testar suas crenças sobre o amor. A compromissofóbica Marta pode se apaixonar? E Raúl pode encontrar o amor da sua vida?

O elenco da produção inclui também Paula Malia, Cristian Valencia, Claudia Melo, Roger Coma, Joan Solé, Julián Villagrán e David Bagés.

Produzida em parceria com a Sábado Películas, a DeAPlaneta e a Playtime Movies, a série tem Montse Garcia, Ana Eiras e Elena Bort como produtores executivos.

O Apple TV+ liberará cada novo episódio de “Love You to Death” semanalmente, sempre às quartas-feiras.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

