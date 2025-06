Como pausar um vídeo gravado com o iPhone usando o Apple Watch

O watchOS 11.2 trouxe uma novidade que pode passar despercebida para muita gente, mas que não deixa de ser bem útil e interessante!

Agora, é possível pausar a gravação de um vídeo diretamente pelo pulso — algo que inclusive foi recentemente introduzido em iPhones também. Isso pode ser bem útil para quem está fazendo um vídeo, mas quer cortar um certo trecho por algum motivo (privacidade ou algo do gênero, por exemplo).

Confira, a seguir, como utilizar essa função! ⌚️

Pelo iPhone, deslize o dedo para o modo “Vídeo” e abra o app Controle da Câmera no seu Apple Watch. Depois, toque na bolinha vermelha (na parte inferior) no seu relógio para começar a gravar.

Enquanto o vídeo estiver sendo gravado, selecione o ícone de pausar (no lado esquerdo) para pausá-lo. Você pode retomar tocando novamente no botão todo preenchido por vermelho ou no botão de encerrar (com o quadrado vermelho no centro).

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.