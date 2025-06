Golpistas usam Apple Card para enganar consumidores no Brasil

Um novo golpe está fazendo vítimas no Brasil ao explorar a popularidade do Apple Card, o cartão de crédito da Maçã que nunca foi lançado em nosso país.

Publicidade

Usando anúncios falsos e até vídeos manipulados com influenciadores digitais, os criminosos prometem vantagens como um limite inicial de R$5 mil, mas deixam os interessados sem nada em troca, como apurado pelo Tecnoblog.

Em um dos casos, um vídeo falso circulou nas redes sociais envolvendo o influenciador Thiago Augusto, do perfil Jornada Top, que tem mais de 8 milhões de seguidores. Nele, a voz e a imagem de Thiago foram editadas para dar credibilidade à fraude.

A equipe do MacMagazine encontrou diversas reclamações no site Reclame Aqui. Uma das denúncias, feita por uma pessoa da cidade de Serra (no Espírito Santo), detalha como a vítima caiu na armadilha.

Publicidade

De acordo com o relato, a pessoa viu uma publicação patrocinada no Instagram, na qual uma empresa anunciava a possibilidade de adquirir o Apple Card. Confiando tanto na página quanto na influenciadora digital que aparecia promovendo a oferta, ela resolveu avançar com o processo.

Após preencher todos os dados, foi-me apresentado a taxa do envio do cartão. Achei estranho, mas, como quase tudo na APPLE o cliente paga, assim o fiz. Paguei a taxa de R$29,87 do PAC. Após esse pagamento, foi cobrado R$24,90 de anuidade, em seguida foi cobrado R$17,80 de seguro prestamista, sob a alegação que meu Score estava baixo. Foi aí que verdadeiramente desconfiei por completo de se tratar de um suposto [Editado pelo Reclame Aqui], porque meu Score não estava na pontuação que me foi apresentada. Eu paguei esse valor de R$17,80, e em seguida, após na inicial ter sido aprovado o tal cartão com saldo de R$6.300,00, recebi a mensagem dizendo que eu precisaria pagar mais uma outra taxa. Nesse momento, não paguei mais nada.

Ainda segundo a denúncia, os valores foram pagos à empresa Voluti por meio da plataforma Skale Pay, mas a vítima não recebeu atualizações sobre o envio do cartão.

Em resposta aos clientes, a empresa afirmou ser apenas intermediadora de pagamentos, responsabilizando o vendedor pelo rastreamento e suporte. A plataforma tem prometido, ainda, reembolsar os clientes após análise dos casos e reforçado que não compactua com práticas ilícitas, encaminhando suspeitas ao jurídico.

Apple alerta usuários sobre golpes e como se proteger

Vale lembrar que o Apple Card foi lançado em 2019 e está disponível apenas para residentes dos Estados Unidos. Até agora, a Apple não anunciou nenhum plano de trazer o cartão ao Brasil, o que torna qualquer oferta local automaticamente falsa.

Publicidade

A Apple reconhece que golpistas frequentemente utilizam táticas para se passar pela empresa e obter informações pessoais ou financeiras dos usuários. Para se proteger contra esses golpes, a companhia recomenda:

Desconfiar de solicitações : a Apple nunca pedirá informações pessoais, como senhas, códigos de verificação ou detalhes de cartão de crédito, por telefone, email ou mensagens de texto;

: a Apple nunca pedirá informações pessoais, como senhas, códigos de verificação ou detalhes de cartão de crédito, por telefone, email ou mensagens de texto; Verificar a autenticidade das comunicações : antes de tocar/clicar em links ou fornecer informações, confirme se o remetente é legítimo. Emails oficiais da Apple geralmente vêm de endereços que terminam em @apple.com ;

: antes de tocar/clicar em links ou fornecer informações, confirme se o remetente é legítimo. Emails oficiais da Apple geralmente vêm de endereços que terminam em ; Não compartilhar códigos de autenticação : a Apple não solicitará que você forneça códigos de autenticação de dois fatores ou desative recursos de segurança;

: a Apple não solicitará que você forneça códigos de autenticação de dois fatores ou desative recursos de segurança; Denunciar atividades suspeitas: se receber comunicações suspeitas que aparentam ser da Apple, encaminhe-as para reportphishing@apple.com .

Se você acredita que caiu nessa armadilha, o ideal é procurar as autoridades competentes, registrar um boletim de ocorrência e relatar o caso ao suporte oficial da Maçã.