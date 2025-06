Leaker corrobora mudança no design das câmeras dos próximos iPhones

Em uma nova publicação na rede social Weibo, o leaker Digital Chat Station, responsável por vazamentos precisos a respeito das câmeras dos iPhones, afirmou que a Apple irá mesmo promover um redesign radical no módulo de câmeras na linha “iPhone 17”, como indicou o The Information em ruma reportagem recente.

Publicidade

Compartilhando uma imagem de renderização a qual mostra um design horizontal e em formato de pílula para as câmeras, o leaker afirmou ter obtido informações da cadeia de suprimentos as quais “confirmam” a mudança no design — embora ele ainda não tenha detalhes sobre como ficará o arranjo das lentes.

Mesmo que ele tenha especificado o rumorado “iPhone 17 Slim”, as previsões indicam que a mudança na disposição do módulo será aplicada também aos “iPhones 17 Pro” — o que, de certa forma, é corroborado pela imagem, visto que ela mostra um módulo com três câmeras (característica dos modelos mais avançados).

Bastante semelhante ao design de aparelhos como os Google Pixels mais recentes, como destacado pelo The Tech Outlook, o possível novo módulo de câmeras, caso se confirme, será a maior alteração visual nos modelos Pro desde o lançamento do iPhone 11 Pro, quando a Apple passou a adotar um módulo em formato quadrado para abrigar uma terceira câmera traseira.

Esse poderá também ser um adeus a esse design em todos os modelos do iPhone, visto que o iPhone 16 e o iPhone 16 Plus já abandonaram o módulo “quadrado” em favor de um no formato de pílula (o qual já havia sido abandonado anteriormente) — só que em uma disposição vertical, e não horizontal.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via TudoCelular.com