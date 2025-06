PagBank adiciona suporte ao Apple Pay para seus cartões de crédito e débito

Atenção, adeptos do Apple Pay! Tem banco novo aderindo à carteira digital da Maçã na área: o PagBank!

O anúncio do suporte foi feito hoje pela fintech, que agora deixa seus clientes cadastrarem seus cartões de crédito/débito no aplicativo Carteira (Wallet) do iOS para realizar compras presencialmente (com seus iPhones e Apple Watches, via aproximação) ou online (incluindo iPads e Macs) com muito mais rapidez e comodidade.

O CEO do PagBank, Alexandre Magnani, comentou a novidade:

Nosso cliente encontra hoje no PagBank a possibilidade de centralizar tudo o que precisa para a sua gestão financeira em um só lugar. Queremos facilitar a vida financeira de pessoas e negócios e por meio de ações como essa, oferecemos simplicidade, praticidade e segurança às suas compras.

Existem duas formas de cadastrar o seu cartão do PagBank no Apple Pay. A primeira é seguindo o passo a passo a seguir no app Carteira do iOS:

Abra o app Carteira no dispositivo Apple; Toque no ícone “+” no canto superior direito; Selecione “Cartão de Débito ou Crédito”; Adicione o cartão escaneando-o ou inserindo os dados manualmente.

A outra é realizando todo o processo pelo app da fintech, seguindo o caminho indicado:

No app PagBank, vá até a área de Cartões; Selecione o cartão que deseja cadastrar no Apple Pay; Clique em “Adicionar à Carteira da Apple”; Confirme os dados do cartão e o termo de aceite; Após a validação, seu cartão pode ser utilizado no Apple Pay.

O PagBank também já atualizou sua página de suporte sobre carteiras digitais para incluir o Apple Pay.

Com isso, os cartões do PagBank se juntam aos da Caju, do NG.CASH, AMEX Corporate (Bradesco), da Lanistar, da Zoop, do iFood Benefícios, da conta Santander Select Global, da Flash, da Caixa e do Sicoob, que também receberam suporte ao Apple Pay nos últimos tempos.