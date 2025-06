Pages, Numbers e Keynote recebem novidades da Apple Intelligence

A Apple lançou hoje uma nova atualização para o seu conjunto de aplicativos de produtividade iWork (incluindo o Pages, o Numbers e o Keynote), que agora estão nas suas versões 14.3.

Essa atualização traz recursos impulsionados pela Apple Intelligence — a qual ainda não está disponível no Brasil ou em Portugal — no iOS/iPadOS 18, no macOS Sequoia 15 e em versões posteriores, é claro.

Entre as novidade, os três apps agora oferecem suporte às Ferramentas de Escrita (Writing Tools), permitindo que usuários revisem, reescrevam, resumam e criem textos com auxílio de inteligência artificial. Essa integração torna o processo de criação de conteúdo mais eficiente e personalizado.

O Image Playground é outra novidade da nova atualização. Esse recurso permite que usuários criem imagens personalizadas para documentos e apresentações, utilizando conceitos, descrições e fotos pessoais. É possível escolher entre vários estilos de animação e ilustração, tornando o processo de criação ainda mais atraente.

A integração com o ChatGPT também foi incorporada nesse update. Assim, a Siri pode acessar o chatbot da OpenAI para responder perguntas sobre conteúdo de documentos e apresentações. Além disso, os usuários podem criar conteúdo do zero com o ChatGPT, sem necessidade de uma conta.

As atualizações já estão disponíveis na [Mac] App Store. Os novos recursos, cabe notar, exigem minimamente o iOS/iPadOS 18.2 e o macOS 15.2.