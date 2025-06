Promoções na App Store: Drop the Chicken 2, One Hand Clapping, Threema. Messenger seguro e mais!

Nesta quinta-feira, economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

O simpático Drop The Chicken 2 é um divertido jogo de estratégia e pontaria — e o nosso destaque do dia.

No game, o herói “Chuck The Chicken” foi capturado pelo mestre do circo, o macaco malvado, e deve percorrer cada um dos níveis para reconquistar a sua namorada.

Confira um vídeo:

Aproveite a oferta e boa diversão! 🐓

Publicidade

Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$90 em descontos:

Jogos

Jogo musical.

Publicidade

Jogo do Bob Esponja.

Minijogos.

Aplicativos

Mensageiro.

Editor de imagens.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️