Rival do visionOS, Android XR chegará com headset da Samsung em 2025

O Google anunciou hoje o Android XR, um sistema operacional pensado especialmente para dispositivos de realidade estendida (extended reality, ou XR), que inclui realidade virtual (virtual reality, ou VR), aumentada (augmented reality, ou AR) e mista (mixed reality, ou MR).

De acordo com a empresa, o Android XR é uma evolução do Android, mas projetado para funcionar em dispositivos XR. A ideia é trazer ao mundo de realidade estendida a mesma padronização e integração que o Android trouxe para os smartphones.

A grande novidade está na integração com o Gemini 2.0, a inteligência artificial generativa do Google, que promete tornar a interação com esses dispositivos mais natural — usando comandos de voz, conversas fluídas e respostas contextualizadas.

Outro destaque é a compatibilidade com os apps já disponíveis no Android. Ou seja, quem comprar um dispositivo com Android XR terá acesso a um vasto catálogo de aplicativos e jogos na Play Store.

Além disso, ferramentas como Android Studio, Jetpack Compose e ARCore já estão prontas para ajudar desenvolvedores a criar novas experiências para a plataforma.

Com o sistema, o Google pretende competir diretamente com outras plataformas, como o visionOS, da Apple, e os dispositivos da Meta. A diferença é que a gigante de Mountain View quer disponibilizar o Android XR para diversos fabricantes, criando uma variedade maior de dispositivos e experiências.

O Android XR já está disponível para desenvolvedores selecionados, que podem testar a plataforma usando protótipos do “Projeto Moohan”. O lançamento para o público em geral está previsto para o segundo semestre de 2025.

O que é o “Project Moohan”?

O primeiro dispositivo a rodar o Android XR nascerá do “Projeto Moohan” e é um headset de realidade virtual que a Samsung deverá lançar no ano que vem.

Desenvolvido em parceria com o Google e a Qualcomm, ele contará com o processador Snapdragon XR2+ Gen 2 e terá funcionalidades que combinarão imersão total no mundo virtual e sobreposição de informações no ambiente real.

Esse dispositivo também promete agradar tanto gamers quanto profissionais. Ele terá suporte a controle por voz e gestos no ar, além de controles tradicionais para quem prefere uma experiência mais clássica.

De acordo com Mark Gurman (repórter da Bloomberg), a Samsung e o Google ainda não definiram o preço do primeiro headset Android XR, mas deram indícios de que ele poderá ser mais acessível do que o Apple Vision Pro.

“Estamos conduzindo muitas pesquisas para entender qual faixa de preço será confortável para os consumidores”, afirmou a Samsung. A empresa também destacou estar “plenamente ciente” de que o custo tem sido um dos principais obstáculos para a adoção em massa desses dispositivos.

E os óculos de realidade aumentada?

O Google afirmou que os óculos de AR também estão a caminho. A companhia mostrou protótipos que trazem funcionalidades como tradução em tempo real, navegação e resumos de mensagens, tudo usando a inteligência do Gemini.

Esses óculos foram projetados para serem leves e práticos. Por enquanto, ainda não há uma data exata de lançamento, mas a promessa é de que eles sejam complementos aos smartphones, trazendo interatividade sem perder a discrição.

via Bloomberg