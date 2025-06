Rumor: Apple adotará chip Wi-Fi/Bluetooth próprio na Apple TV e no HomePod mini em 2025

Temos ouvido falar já há algum tempo sobre os planos de Apple de usar modems Wi-Fi/5G próprios em seus produtos como uma forma de diminuir sua dependência de outras empresas. De acordo com informações da Bloomberg, no entanto, as ambições da Maçã se estendem para um número ainda maior de dispositivos do que imaginávamos.

Segundo o veículo, a Apple está prestes a estrear um chip capaz de controlar o Wi-Fi e o Bluetooth de um dispositivo. De codinome Proxima, ele deverá chegar já no ano que vem com as próximas gerações da Apple TV e do HomePod mini.

Ainda segundo fontes ouvidas pelo veículo, esse chip será fabricado pela Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) e foi projetado pela Apple com a intenção de integrar ainda mais esse componente a outras peças da set-top box e do alto-falante inteligente, o que ajudaria a torná-los ainda mais eficientes do ponto de vista energético.

Questionada sobre esses supostos planos da Apple, a Broadcom — que atualmente fornece esse tipo de chip para a Apple — não quis comentar o assunto. Entretanto, as ações da empresa caíram 3,9% depois que essa informação veio à tona, enquanto as da Apple, por outro lado, subiram quase 1% desde então.

Depois da Apple TV e do HomePod mini, esse chip Wi-Fi/Bluetooth deverá dar as caras também em iPhones durante a segunda metade de 2025. iPads e Macs, por sua vez, deverão ser agraciados com esse componente apenas em 2026.

Como destacado pelo site, esse investimento da Apple em modems e chips proprietários marcará um novo capítulo para a empresa, que poderá ter controle total sobre a forma como seus produtos se conectam a essas redes e também terá mais liberdade para explorar novos designs para os seus dispositivos, como iPhones mais finos.

Por outro lado, a Bloomberg também deixa claro que a Broadcom é líder nesse mercado de chips wireless, o que significa que os componentes da Apple podem acabar não sendo tão potentes quanto os da sua atual parceira (pelo menos não na sua primeira geração). Entretanto, é esperado que eles venham ao mundo já com suporte ao Wi-Fi 6E, que oferece velocidade maiores e larguras de banda mais avantajadas.

Dessa forma, é possível que esse chip permita aos dispositivos da Apple sincronizar dados mais rapidamente entre si, o que provavelmente ajudará a empresa na sua rumorada empreitada envolvendo dispositivos de casa inteligente — coisa que envolveria desde uma câmera inteligente até um HomePod com braço robótico.

