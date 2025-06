United e Air Canada já aceitam links para rastreamento de AirTags em seus apps

Horas após a Apple disponibilizar o iOS/iPadOS 18.2 e o macOS Sequoia 15.2 para todos os usuários, algumas companhias aéreas já anunciaram suporte a uma das novidades incluídas nos mais recentes sistemas: o compartilhamento da localização de um item no app Buscar (Find My).

Mais precisamente, a United Airlines e a Air Canada são as primeiras empresas a integrarem a novidade em seus próprios apps, agilizando o processo de localização de bagagens perdidas ou atrasadas.

O processo funciona da seguinte forma: se um passageiro perceber que a sua mala não está onde deveria, ele pode preencher um relatório de bagagem perdida no aplicativo da empresa. Porém, qualquer pessoa que viaje com um AirTag ou rastreador compatível também pode gerar um link de compartilhamento da localização do item no aplicativo Buscar e adicioná-lo ao relatório, em um novo campo específico.

A Apple afirma que os links gerados são seguros e privados. Ademais, o compartilhamento de localização é encerrado automaticamente quando o cliente reencontrar sua bagagem — ou pode ser interrompido pelo cliente a qualquer momento. De qualquer forma, o link também expirará automaticamente após sete dias.

Embora as companhias supracitadas sejam as primeiras a oferecer suporte ao recurso, a Apple já disse que mais de 15 empresas estão trabalhando para integrar a novidade aos seus sistemas.

via 9to5Mac