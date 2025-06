YouTuber leva um ano para transformar bloco de alumínio em iPhone funcional

O YouTuber Scotty Allen (responsável pelo canal Strange Parts, recorrente aqui no MacMagazine) surpreendeu mais uma vez ao personalizar um iPhone 12 usando nada menos que um bloco de alumínio — um empreendimento que durou quase um ano e que foi detalhado em um vídeo de pouco mais de 30 minutos.

Embora Allen acredite que sua obra possa abrir as portas para iPhones personalizados no futuro, o processo complexo e demorado indica que isso ainda está um pouquinho distante — principalmente porque é bastante difícil obter detalhes precisos sobre as medidas exatas das formas e partes internas do aparelho.

Enquanto para moldar a parte externa Allen simplesmente usou como base os manuais feitos pela Apple para fabricantes de acessórios (como as famosas capinhas), para a parte interna ele precisou recortar a traseira do iPhone em várias camadas para depois obter as imagens delas com um scanner.

Durante todo o processo, o YouTuber fez uso de uma máquina de Controle Numérico Computadorizado (CNC), a qual tanto possibilitou realizar recortes precisos no alumínio quanto o auxiliou no alinhamento na hora de confeccionar as roscas ou de cortar ângulos precisos e gravar detalhes refinados.

Após todo o processo de recorte, foi hora de montar os componentes internos (câmeras, bateria, botões, etc.), os quais vieram de um aparelho real, bem como fazer alguns refinamentos e até “gambiarras” — como uma para possibilitar o funcionamento da antena 5G do aparelho, que também perdeu o suporte ao carregamento sem fio por ser todo de metal.

Apesar das limitações e de todo o trabalho envolvido, é interessante observar o resultado do empreendimento: um iPhone com um design único, com direito ao logo do canal no lugar da tradicional maçã — e, o melhor de tudo, funcional.

