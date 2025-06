Apple iniciará produção de AirPods na Índia no 1º trimestre de 2025, diz Bloomberg [atualizado]

A Apple começará a produzir AirPods na Índia pela primeira vez no começo do ano que vem, de acordo com novas informações da Bloomberg. Esse é o segundo produto “grande” que a empresa leva ao país, o qual já fabrica iPhones.

Mais especificamente, a produção dos fones de ouvido sem fio da Maçã será tocada pela sua parceira de longa data Foxconn, em uma fábrica na cidade de Hyderabad, localizada no estado de Telangana.

De acordo com pessoas familiares ao assunto, a Apple já tem fabricado alguns AirPods por lá em caráter experimental há algum tempo e deverá iniciar a produção em massa no primeiro trimestre de 2025.

Líder do mercado de fones TWS (True Wireless Stereo), a Apple vem tentando diversificar a sua linha de produção há algum tempo — muito por conta da guerra econômica envolvendo os Estados Unidos e a China, onde a maior parte dos seus dispositivos são fabricados.

A Índia tem sido o destino favorito da empresa, muito por conta dos incentivos fornecidos pelo governo local, da mão de obra qualificada e das suas capacidades tecnológicas. Em outubro, inclusive, a Apple começou a fabricar os iPhones 16 por lá — incluindo os dispositivos da linha Pro, e não apenas os modelos de entrada/antigos, como era de costume.

Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro 17/03/2025 às 14:05

Novas informações do Press Trust of India indicam que a Foxconn planeja começar a montar AirPods em sua fábrica em Hyderabad, no sul da Índia, em abril — ou seja, um pouco fora do “prazo” previsto anteriormente, que era durante o 1º trimestre deste ano.

Os AirPods serão a segunda categoria de produtos que a Apple começará a produzir na Índia, depois dos iPhones. Não foram revelados, porém, quais modelos serão fabricados por lá — mas todas as unidades produzidas serão exportadas para outros países; entretanto, a demanda doméstica será “atendida eventualmente”, segundo o The Economic Times.

