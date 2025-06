Apple TV+ recebe 29 indicações ao Emmy para Crianças e Família

O Apple TV+ recebeu nada menos que 29 indicações aos Prêmios Emmy para Crianças e Família — um novo recorde para o serviço de streaming da Maçã, o qual já havia sido prestigiado com 27 indicações no ano passado.

Ao todo, dez produções estiveram entre as indicadas neste ano (cinco a menos que no ano passado) — o qual marca a terceira edição da premiação planejada especialmente para programas infantis e familiares que se destacaram na televisão.

Confira abaixo as categorias com indicações para a Maçã:

“A Rocha Encantada: De Volta à Caverna”

Séries para Crianças ou para Assistir em Família

Performista de Marionetes — Donna Kimball

Performista de Marionetes — Karen Prell

Roteiro para uma Série Pré-escolar ou Infantil — “Sou Pogey”

Roteiro para uma Série Pré-escolar ou Infantil — “This for That”

Canção Original para um Programa Infantil ou Juvenil — “Radishes vs. Strawberries”

Fotografia para um Programa de Ação ao Vivo com Câmera Única

Edição para um Programa de Ação ao Vivo com Câmera Única

Efeitos Visuais para um Programa de Ação ao Vivo

Design/Estilo de Figurino

As duas temporadas de “A Rocha Encantada: De Volta à Caverna” (“Fraggle Rock: Back to the Rock”) estão disponíveis no Apple TV+.

“O Coelhinho de Veludo”

Especial de Ficção

Atuação Jovem em um Programa Pré-escolar, Infantil ou Juvenil — Phoenix Laroche

Direção Musical e Composição para um Programa de Ação ao Vivo

Edição para um Programa de Ação ao Vivo com Câmera Única

Mixagem e Edição de Som para um Programa de Ação ao Vivo

Design/Estilo de Figurino

O especial “O Coelhinho de Veludo” (“The Velveteen Rabbit”) está disponível para streaming no Apple TV+.

“Jane”

Séries para Crianças ou para Assistir em Família

Direção para um Programa de Ação ao Vivo com Câmera Única — “Panthera Leo”

Mixagem e Edição de Som para um Programa de Ação ao Vivo

A primeira temporada completa de “Jane” está disponível no Apple TV+.

“Rã e Sapo”

Série Animada Pré-escolar

Direção Musical e Composição para um Programa Animado

Edição para um Programa Animado Pré-escolar

A primeira temporada completa de “Rã e Sapo” (“Frog and Toad”) está disponível no Apple TV+.

”A Adorável Fazendinha”

Série Pré-escolar

As duas temporadas de “A Adorável Fazendinha” (“Lovely Little Farm”) estão disponíveis no Apple TV+.

“Hora da história”

Série Animada Pré-escolar

As duas temporadas de “Hora da história” (“Interrupting Chicken”) estão disponíveis no Apple TV+.

“Uma Maldição de Família”

Série Animada Infantil ou Juvenil

As duas temporadas de “Uma Maldição de Família” (“CURSES!”) estão disponíveis no Apple TV+.

“Snoopy Apresenta: A Inigualável Marcie”

Especial Animado

Dublador Jovem em um Programa Pré-escolar, Infantil ou Juvenil — Arianna McDonald

O especial “Snoopy Apresenta: A Inigualável Marcie” (“Snoopy Presents: One-of-a-Kind Marcie”) está disponível para streaming no Apple TV+.

“Snoopy Apresenta: Seja Bem-vindo, Franklin!”

Edição Para um Programa Animado

“Snoopy Apresenta: Seja Bem-vindo, Franklin!” (“Snoopy Presentes: Welcome Home, Franklin”) também está disponível no Apple TV+.

“Ilha das Formas”

Mixagem e Edição de Som para um Programa Animado Pré-escolar — “The Winter Blues”

A primeira temporada completa de “Ilha das Formas” (“Shape Island”) está disponível no Apple TV+.

A cerimônia de premiação da terceira edição do prêmio está programada para acontecer em 15 de março de 2025, em Los Angeles (Califórnia, Estados Unidos).

