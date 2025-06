Cliente Butterfly deixa você acessar o Bluesky pelo Apple Watch

Um novo aplicativo desenvolvido por Reuben Catchpole, criador do Lens (cliente para o Instagram feito com Apple Watches em mente), promete levar a rede social Bluesky ao relógio da Maçã. O Butterfly, como ele é chamado, oferece uma experiência completa de navegação, interação e publicação de conteúdo diretamente do seu pulso.

O aplicativo permite aos usuários acessar seus feeds de notícias, interagir com posts, visualizar e enviar mensagens, verificar notificações e até mesmo escrever seus próprios posts. Essa integração completa torna o Butterfly uma ferramenta essencial para entusiastas do Bluesky.

Para utilizar o aplicativo, basta instalá-lo diretamente no Apple Watch e fazer login com o teclado do relógio, gerenciador de senhas ou teclado do iPhone. Após o acesso, o aplicativo apresenta instantaneamente a linha do tempo do usuário, com controles para notificações, mensagens, novas postagens e visualização de pesquisa, perfil e contas.

O Butterfly é gratuito para baixar e usar, e oferece funcionalidades extras através da assinatura Butterfly Pro, por R$15 mensais. Ele requer o iOS 13.0 ou o watchOS 10.4 (ou mais recentes).

via 9to5Mac