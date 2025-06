Como impedir que o ChatGPT use seus conteúdos para aprimoramentos [iPhone, iPad, Mac e web]

O ChatGPT rapidamente se tornou um dos sistemas de inteligência artificial generativa mais usados mundo afora, graças às suas avançadas capacidades e recursos, que vão sendo expandidos com o tempo pela desenvolvedora OpenAI.

Se você curte usá-lo, saiba que é possível impedir que os seus conteúdos sejam utilizados para treinar os modelos e aprimorar o ChatGPT para você e todos os usuários em geral. Veja como fazer isso! 🙂

Como impedir que o ChatGPT use seus conteúdos para treinamento pelo iPhone/iPad

Com o app aberto, toque nos dois risquinhos (no canto superior esquerdo), depois nos três pontinhos e em “Controlar dados”.

Por fim, desmarque “Melhore o modelo para todo mundo”.

Como impedir que o ChatGPT use seus conteúdos para treinamento pelo Mac

Com o app aberto, vá até ChatGPT » Configurações… na barra de menus ou use o atalho ⌘ command , . Depois, clique na aba “Controlar dados” e desmarque a opção “Melhore o modelo para todo mundo”.

Como impedir que o ChatGPT use seus conteúdos para treinamento pela web

Com a sua conta logada no site do ChatGPT, clique na sua foto (no canto superior direito) e vá até “Configurações”.

Com a aba “Controlar dados” selecionada, escolha “Melhorar o modelo para todo mundo”, desmarque essa opção e clique em “Pronto”.

