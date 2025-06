Se você curte usar o ChatGPT por meio de voz, saiba que é possível alterá-la facilmente nos ajustes do chat de inteligência artificial da OpenAI.

Mas, além disso, uma opção pode detectar, de forma automática, aquele que você estiver falando no momento. Nos próximos parágrafos, mostraremos como fazer isso pelos apps para iPhone, iPad ou Mac — e também pela web!

Como mudar o idioma principal no chat de voz do ChatGPT pelo iPhone/iPad

Com o app aberto, toque no botão com dois risquinhos (no canto superior esquerdo) e nos três risquinhos da parte inferior.

Depois, na seção “Fala”, toque em “Idioma principal” para abrir o menu suspenso de escolha do idioma. Se quiser, ainda é possível escolher “Autodetectar”.

Como mudar o idioma principal no chat de voz do ChatGPT pelo Mac

Abra o app do ChatGPT e vá até ChatGPT » Configurações… na barra de menus ou use o atalho ⌘ command , .

Na seção “Fala”, use o menu suspenso ao lado de “Idioma principal” para selecioná-lo (ou opte por “Autodetectar”).

Como mudar o idioma principal no chat de voz do ChatGPT pela web

Abra o site do ChatGPT no seu navegador e faça login na sua conta. Depois, clique na sua foto (no canto superior direito) e vá até “Configurações”.

Com a aba “Fala” selecionada, use o menu suspenso ao lado de “Idioma principal” para fazer a sua escolha.