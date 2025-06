Desenvolvedor brasileiro lança Pex, um pet virtual para Apple Watch e iPhone

O brasileiro Gabriel Targon é o desenvolvedor do Pex, um aplicativo que combina nostalgia e tecnologia para usuários de iPhones e Apple Watches.

Inspirado nos clássicos Tamagotchis, o app traz a experiência de cuidar de um pet virtual diretamente no ecossistema da Maçã, mas com uma roupagem mais moderna e cheia de funcionalidades.

Segundo ele, a ideia surgiu do desejo de criar algo nostálgico e ao mesmo tempo adaptado ao mundo atual. No Pex, podemos alimentar, brincar, dar banho e até colocar o bichinho para dormir — sempre acompanhando as necessidades do pet em tempo real.

O aplicativo se destaca por recursos pensados para facilitar a interação com o pet, como integração com o Apple Watch, widgets que mostram o estado do bichinho na Tela de Início do iPhone e Atividades ao Vivo (Live Activities) que permitem acompanhar as atualizações até no Mac.

Além disso, o app oferece várias opções de pets, cada um com personalidade própria, tornando a experiência ainda mais divertida e personalizada.

Assim como um pet de verdade, o Pex exige atenção. Negligenciar o bichinho pode deixá-lo triste, o que traz uma dose de responsabilidade para o usuário. O objetivo é criar um equilíbrio entre diversão e cuidado, tornando o app envolvente.

O Pex já está disponível para download na App Store e promete agradar tanto aos saudosistas dos Tamagotchis quanto aos apaixonados por tecnologia e inovação. Embora seja gratuito para baixar, é possível comprar outros itens dentro do jogo.

Se você quer um novo motivo para mexer no Apple Watch ou apenas está em busca de um amigo virtual para cuidar, o Pex é uma escolha perfeita. Baixe agora e descubra como é ser o melhor dono de pet virtual!