Estreias no Apple TV+: “Wonder Pets: In The City” e especial de fim de ano de “Eva the Owlet”

Estrearam hoje no Apple TV+ duas novas produções infantis que prometem animar o fim de ano dos pequeninos. Falo da série “Super Fofos – Aventura na Cidade” (“Wonder Pets: In The City”), produzida pela Nickelodeon Animation, e do especial de Natal de “Eva, a Coruja” (“Eva the Owlet”), da Scholastic Entertainment e da Brown Big Films.

A primeira produção, anunciada em outubro passado, é voltada para crianças em idade pré-escolar e gira em torno de três personagens principais: Izzy, a porquinha da Índia; Tate, a cobra; e Zuri, o coelho. Colegas de classe em um jardim de infância de Nova York, eles viajam o mundo no seu incrível “Jetcar” para salvar outros animais em aventuras cheias de música.

Os novatos Victoria Scola-Giampapa (Izzy), Vanessa Huszar (Zuri) e Christopher Sean Cooper Jr (Tate) compõem o elenco de vozes de “Wonder Pets: In The City”, que foi desenvolvida pela vencedora do Emmy Award Jennifer Oxley.

Oxley também trabalha como produtora executiva ao lado de Steve Altiere, enquanto o vencedor do Grammy e do Emmy Award Jeffrey Lesser é creditado como coprodutor executivo.

Entre os compositores responsáveis pelas músicas da série, estão os premiadíssimos Bobby Lopez, Jason Robert Brown, Tom Kitt, Matthew Sklar e Larry Hochman — acompanhados pela FILMharmonic Orchestra. Todos os 13 episódios “Wonder Pets: In The City” já estão disponíveis para streaming do Apple TV+.

Já o especial de “Eva the Owlet”, intitulado “Eva deseja para a Lua” (“Eva’s Moon Wish”), tem como missão ensinar para as crianças o verdadeiro significado de comunidade. A série, vale lembrar, segue a personagem Eva, uma coruja criativa e atrevida que mora ao lado da sua melhor amiga Lucy no mundo florestal de Treetopington.

No novo episódio, enquanto Treetopington celebra um feriado especial, Eva ajuda uma ave perdida a procurar a sua família. Para quem nunca assistiu, a produção é uma animação baseada na série de livros bestseller do New York Times “Owl Diaries”, da autora Rebecca Elliot.

O elenco de “Eva the Owlet” é composto por Vivienne Rutherford (“As Lendas de Frozen II”) como Eva, Jessica DiCicco (“Bingo & Rolly”) como a mãe de Eva e Dino Andrade (“Agentes Selvagens”) como o pai, além de Romy Fay, Sascha Yurchak, Jon Olson, Evie Hsu, Sarah Vattano, Pressly James Crosby e Kenna Ramsey.

A série tem Annabeth Bondor-Stone e Connor White (“Helpsters”) como roteiristas principais e produtores executivos. Damien O’Connor (“Angela’s Christmas”), por sua vez, assume a direção dos episódios.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

