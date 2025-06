“iPhone 17 Air/Slim” já teria entrado em fase de testes de produção

Ano novo se aproximando e só aumentam os rumores relacionados a um “iPhone 17 Air/Slim” — modelo ultrafino do smartphone que a Apple estaria planejando comercializar em substituição ao Plus.

De acordo com uma publicação do DigiTimes à qual o MacRumors teve acesso, o possível futuro smartphone entrou na fase de introdução de novo produto (NPI ) da Foxconn, principal parceira da Maçã na produção de iPhones.

É a fase de transição entre o conceito do produto e a produção em massa dele, a qual inclui etapas como validação do design, testes em protótipos, qualificação do fornecedor e desenvolvimento do processo de fabricação.

Isso significa que o futuro produto saiu do campo de desenvolvimento das ideias e avançou um estágio importante em sua produção — uma fase que dificilmente resultará em algum cancelamento do projeto por parte da empresa.

Inclusive, essa é uma fase muito importante principalmente para esse novo aparelho, visto que, caso os rumores se confirmem, ele será bem diferente do que temos observado em lançamentos de iPhones nos últimos anos.

Entre algumas das características esperadas para o “iPhone 17 Air/Slim”, estão uma espessura de cerca de 6 milímetros, a presença do modem 5G proprietário da Apple e até mesmo a ausência da bandeja para cartão SIM em todos os mercados.

