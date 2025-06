Sem USB-C, iPhones 14 e SE poderão deixar de ser vendidos na UE

De acordo com informações do site francês iGeneration, o iPhone 14, o iPhone 14 Plus e o iPhone SE (3ª geração) — os únicos smartphones comercializados pela Apple atualmente que contam com a antiga porta Lightning para carregamento e transferência de dados — serão retirados das lojas online e físicas da empresa na União Europeia (UE).

Publicidade

Os legisladores da UE, vale recordar, determinaram que todos os smartphones vendidos nos países do bloco devem suportar o carregamento universal com o padrão USB-C, o qual já foi adotado pela Apple nos iPhones 15 e 16 — que continuarão, é claro, disponíveis para os consumidores europeus.

Embora, como destacou o 9to5Mac, a Apple pudesse ter fabricado versões desses dispositivos com a porta USB-C, a empresa optou pela opção mais óbvia. Como já foram lançados um bom número de iPhones com USB-C, cortar esses modelos mais antigos talvez não seja tão danoso.

Com o prazo para adaptação chegando ao fim em 28 de dezembro, a Maçã não deverá ficar sem comercializar o iPhone SE nos países da UE por muito tempo. Rumores indicam, por exemplo, que o lançamento de uma quarta geração do produto deverá acontecer no primeiro semestre de 2025.

Publicidade

A linha iPhone 14, por sua vez, também poderá ser descontinuada pela Maçã globalmente no próximo ano, quando forem lançados os “iPhones 17” (no evento que tradicionalmente acontece em setembro).

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.