SingleFile é uma extensão que facilita o download de páginas da web

A SingleFile é uma extensão de navegador inovadora que permite salvar páginas web inteiras em um único arquivo, superando as limitações dos navegadores convencionais. Compatível com os principais browsers do mercado, a ferramenta é essencial para quem precisa salvar conteúdo online para consulta posterior.

Publicidade

A SingleFile oferece uma abordagem única ao salvar páginas da web. Ao invés de criar um arquivo HTML e um diretório cheio de arquivos auxiliares, como imagens e estilos, a extensão salva toda a página em um único arquivo. Isso facilita a organização, o compartilhamento e o acesso offline.

Além disso, a SingleFile utiliza técnicas avançadas para garantir que a página salva seja fiel ao conteúdo original. Isso inclui a conversão de imagens para o formato SVG, que proporciona uma representação mais precisa e escalável. Essa abordagem assegura que a página salva mantenha sua formatação e layout originais.

Outra característica interessante da SingleFile é a capacidade de salvar múltiplas abas simultaneamente. Basta clicar com o botão direito no ícone da extensão e selecionar a opção desejada. Além disso, é possível adicionar anotações e comentários às páginas antes de salvá-las, o que é útil para quem precisa registrar observações ou insights importantes.

Publicidade

A extensão é gratuita e já está disponível para Safari (iOS e macOS), Mozilla Firefox (incluindo sua versão para Android), Microsoft Edge e Google Chrome, tornando-a uma opção acessível e versátil. Sua instalação é simples e rápida, e não requer configurações complexas.

via Manual do Usuário