Spark lança +AI Meeting Notes para para gravar, transcrever e resumir reuniões

Investindo cada vez mais em recursos de inteligência artificial, o Spark apresentou a +AI Meeting Notes, uma nova ferramenta projetada para complementar o calendário integrado a fim de simplificar e transformar suas reuniões em uma experiência mais eficiente.

A função possibilita gravar, transcrever e resumir reuniões para você, enquanto sua concentração está voltada para a conversa e eliminando a necessidade de anotações manuais. Ela também funciona como um hub de ações, permitindo gerenciar seus emails, suas notas de reunião e seu calendário em um só lugar.

A compatibilidade do recurso também é universal, ou seja, ele funciona com qualquer ferramenta de reunião (a exemplo do Google Meet, do Zoom e do Microsoft Teams) sem a necessidade de extensões adicionais.

O Spark também garante a privacidade da funcionalidade, afirmando que as reuniões são transcritas e resumidas com a ajuda de provedores de IA confiáveis, e que seus dados nunca são usados ​​para treinamento.

O plano gratuito do Spark inclui cinco transcrições de notas de reunião com resumos +AI, sendo que o uso ilimitado requer uma assinatura Spark Premium (que custa R$41 mensais ou R$310 anuais, com 7 dias de teste gratuitos).

Com relação à disponibilidade, a ferramenta está sendo lançada inicialmente para desktops, com um modo somente de leitura disponível no iOS e no Android. Para usuários de Macs, o recurso requer o macOS Ventura 13 ou posterior.