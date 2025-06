WhatsApp testa discador para ligações no seu aplicativo para iOS

A essa altura do campeonato, o WhatsApp já se tornou parte integral da vida de muitas pessoas, ao passo que muitos usam o app não só para enviar mensagens, mas também para fazer ligações — às vezes até deixando o app dedicado de telefone do celular completamente de lado.

Apesar de conveniente, essa função do mensageiro não é lá das mais práticas quando você não tem o contato com o qual deseja falar salvo no seu celular, uma vez que você é obrigado a adicioná-lo primeiro à sua agenda antes de realizar a ligação.

Isso, no entanto, pode estar presentes a mudar, já que, como notado pelo pessoal do WABetaInfo, o WhatsApp começou a testar um discador na sua versão beta para iOS (24.25.10.76), disponível no TestFlight.

Como é possível notar nas imagens acima, a novidade aparece como uma nova opção na tela que surge quando você toca no botão “+”, na parte superior direita da aba “Ligações”. Ao selecioná-la, o usuário é recebido com um discador bastante parecido com o do iOS, além de botões para iniciar a chamada, apagar algum número e iniciar uma conversa por texto.

Ainda segundo o site, sempre que o usuário digita um número, o WhatsApp faz uma varredura para averiguar se o contato em questão realmente está cadastrado na sua base de usuários. Além disso, caso o número seja de uma empresa verificada, ele também será exibido um selo azul atestando sua identidade.

Com esse discador, você não precisa mais adicionar uma pessoa à sua lista de contatos para entrar em uma chamada com ela, o que certamente contribuirá para deixar a sua agenda mais organizada e apenas com os contatos com os quais você realmente se importa.

Como dito, essa novidade começou a ser liberada pelo WhatsApp na sua versão beta mais recente para iOS, mas também pode ser notada em outras versões específicas do mensageiro, incluindo sua versão estável. Em outras palavras, mesmo que você não faça parte do programa de testes do WhatsApp, é possível que já consiga usar o novo discador (o que é o meu caso, diga-se).

A expectativa é que o recurso seja liberado para ainda mais pessoas nas próximas semanas. Portanto, certifique-se de que a versão do WhatsApp instalada no seu iPhone é a mais recente possível caso você queira testá-lo logo.