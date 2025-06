Como avaliar um podcast no Spotify [iPhone, iPad, Mac e web]

Se você curte ouvir podcasts no Spotify, saiba que é possível avaliar os seus programas prediletos usando o serviço.

Publicidade

Assim, os criadores de conteúdo podem ter uma ideia se o trabalho deles está satisfatório ou não — obviamente, para o MacMagazine no Ar só vale dar nota boa! 😛

Neste artigo, mostraremos como fazer exatamente isso. Observe que isso só poderá ser feito caso tenha escutado pelo menos 30 segundos de um episódio! 🎙️

Com o app do Spotify aberto no iPhone, no iPad ou no Mac (ou o Spotify Web Player, no seu navegador predileto), localize o seu programa de podcast por meio da biblioteca ou fazendo uma busca.

Publicidade

Em seguida, toque/clique em cima dos três pontinhos e vá até “Avaliar programa” para dar uma nota, que pode variar de uma a cinco estrelas.

Para finalizar, escolha “Enviar”. Simples, assim!